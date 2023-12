London (www.aktiencheck.de) - Die aktuellen ISM-Daten zeigen deutlich: Die negative Stimmung im Verarbeitenden Gewerbe in den USA hat nicht auf den Dienstleistungssektor übergegriffen, so die Experten von eToro.Die Märkte würden zu 50 Prozent von einer Zinssenkung im März ausgehen. Die Stimmung im Dienstleistungssektor sei positiver als erwartet und könnte die Erwartungen etwas dämpfen.Nach zwei aufeinander folgenden monatlichen Rückgängen habe der Index vor der entscheidenden Marke von 50 Punkten wieder nach oben gedreht, was die Wahrscheinlichkeit eines Soft Landing zusätzlich erhöhe. (05.12.2023/ac/a/m)