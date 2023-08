- Case-Shiller National NSA: 0,0% YoY (im Jahresvergleich) im Juni, gegenüber -0,4% im vorherigen Monat



- Case Shiller 10-Städte-Komposit: -0,5% YoY, gegenüber -1,1% im vorherigen Monat



- Case Shiller 20-Städte-Komposit: -1,2% YoY, gegenüber -1,7% im vorherigen Monat (29.08.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der S&P CoreLogic Case-Shiller U.S. National Home Price Index meldete im Juni keine jährliche Veränderung der Hauspreise, eine Verbesserung gegenüber dem Rückgang von -0,4% im Mai, so die Experten von XTB.Auch die 10-Städte- und 20-Städte-Komposite hätten im Vergleich zum vorherigen Monat weniger starke Rückgänge aufgewiesen. Unter den 20 Städten hätten Chicago, Cleveland und New York mit Steigerungen von 4,2%, 4,1% bzw. 3,4% den Jahresvergleich angeführt. Zehn Städte hätten niedrigere und zehn höhere Preise im Vergleich zu dem im Mai 2023 endenden Jahr gemeldet, während 13 Städte eine Preisbeschleunigung im Vergleich zum Vormonat verzeichnet hätten.