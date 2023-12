Bonn (www.aktiencheck.de) - Nach einer regen Woche dank des optimistischen Richtungswechsels der FED wenden wir uns dem Wohnungsmarkt zu, der die Lage der amerikanischen Konjunktur widerspiegelt; am Montag erhalten wir die Daten für den NAHB Index, der das Vertrauen im Sektor misst, so die Analysten von Postbank Research.



Der Konsens rechne mit einer leichten Verbesserung auf 38 Indexpunkte und damit der ersten positiven Entwicklung seit fünf Monaten. Am Dienstag dürfte bei den Daten zu Baugenehmigungen und Baubeginnen eine kleine Verlangsamung anstehen, die allerdings im Wesentlichen saisonbedingt sei. Am Mittwoch würden die Verkaufszahlen für Bestandsimmobilien veröffentlicht, die laut Konsenserwartung praktisch unverändert gegenüber Oktober bei rund 3,8 Millionen liegen dürften. Am Freitag gebe es dann die Zahlen zu den Neubauverkäufen, bei denen der Konsens von einem Anstieg von 679.000 im Oktober auf 685.000 ausgehe. Dies entspreche einem monatlichen Anstieg um 0,9% nach einem Rückgang von zuvor 5,6%. Eine Woche mit vielen wichtigen Daten zum Häusermarkt, die insgesamt leicht positiv ausfallen dürften. (Ausgabe vom 18.12.2023) (19.12.2023/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.