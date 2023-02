Die prononcierte Korrektur am Häusermarkt sei angesichts des dramatischen Zinsanstiegs nicht überraschend gekommen. Die Hauspreise seien in der Pandemie nachfragegetrieben massiv gestiegen, während die Zinsen gleichzeitig auf Rekordtiefs nachgegeben hätten. Seitdem hätten die Zinsen für 30-jährige Hypotheken aber wieder um rund 3,5 Prozentpunkte angezogen. Die Erschwinglichkeit von Wohnimmobilien habe sich infolgedessen extrem verschlechtert - laut dem Index der National Association of Realtors (NAR)1 sei sie trotz der jüngsten leichten Gegenbewegung weiter so schlecht wie seit 2007 nicht mehr. Gleichzeitig würden die Banken laut FED-Umfragen derzeit die Vergabekriterien für Hypotheken auch über den reinen Zins hinaus verschärfen.



Eine Wiederauflage des Crashs im Zuge der Finanzkrise bleibe aber unwahrscheinlich. Die Unterschiede zur Lage damals seien heute zu zahlreich. Hierzu würden vor allem eine spürbar höhere Kreditqualität, verstärkte Interventionen der Bundesregierung am Hypothekenmarkt, der gute Zustand der Finanzen der privaten Haushalte und das Ausbleiben eines echten Baubooms in Folge der überschäumenden Nachfrage ab 2020 zählen: Gemessen an der Zahl der im Bau befindlichen Einfamilienhäuser sei selbst der Spitzenwert 2022 relativ zur Bevölkerungszahl nur im Rahmen des langfristigen Durchschnitts gewesen und sei noch weit von den Rekordzahlen 2006 entfernt geblieben. Die Nachfrage habe hingegen so stark zugelegt, dass die "Lagerhaltung", also die unverkauften Häuser relativ zur aktuellen Verkaufszahl, sogar noch deutlich unter die Vergleichswerte von vor der Finanzkrise gefallen sei.



Bisher stütze auch der robuste Arbeitsmarkt die Nachfrage nach Wohnimmobilien. Der bis zuletzt kräftige Beschäftigungsaufbau und die hohen Lohnzuwächse würden dafür sorgen, dass sich die Einkommen, vor allem real, 2023 wieder deutlich besser entwickeln würden als 2022. Schließlich sei das "Housing"-Desaster von 2007/2008 nicht in erster Linie ein klassischer Zinsschock gewesen, wie er die aktuelle Phase präge. Dessen Wirkung werde in den USA traditionell von den asymmetrischen Kündigungsrechten für Bestandshypotheken gedämpft. Während die Haushalte von fallenden Zinsen durch Refinanzierungen ihrer Kredite zeitnah profitieren könnten, würden steigende Zinsen nur über das Neugeschäft wirken. Die Belastung des gesamten Haushaltssektors durch Hypothekenzinszahlungen sei daher bis Ende 2022 trotz des massiven Zinsanstiegs nur marginal gestiegen.



Die Analysten der Helaba gehen daher davon aus, dass die Schwäche am US-Wohnungsmarkt noch einige Zeit andauern wird, unter anderem weil sie eine Abkühlung am Arbeitsmarkt erwarten. Auf der Zinsseite hätten sich die Risiken zuletzt zudem nach oben verschoben: Möglicherweise müsse die FED mit ihrem Leitzins über die 5% hinausgehen. Da viele Anleger noch immer mit einer sehr schnellen Wende des Leitzinses nach unten rechnen würden, würden die Analysten auch hier Enttäuschungspotenzial ausmachen, das die Hypothekenzinsen noch einmal steigen lassen könnte. Eine Neuauflage des Immobilien-Crashs von 2007/2008 bleibe aber wegen der genannten Gründe ein "worst-case"-Szenario mit einer sehr geringen Eintrittswahrscheinlichkeit. (24.02.2023/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die am 25. Februar veröffentlichten Neubauverkäufe komplettieren den Datensatz zum US-Wohnungsmarkt für den Januar, so die Analysten der Helaba.Das Gesamtbild bleibe düster, aber Anzeichen für eine graduelle Stabilisierung seien erkennbar. Die Verkäufe bestehender Häuser würden mit einer Jahresrate von rund 4 Mio. Einheiten inzwischen immerhin etwa 1,5 Mio. unter dem längere Zeit recht stabilen Niveau der Jahre bis 2019 liegen. So wie bei den Neubauverkäufen, die nach dem Boom 2020 wieder spürbar zurückgekommen seien, zeichne sich aber nun auch hier zaghaft eine gewisse Bodenbildung ab. Einen ähnlich starken Rückgang vom Gipfel zeige die Bauaktivität, wo Neubauanträge und -beginne 2022 deutlich gefallen seien. Hier lasse die Stabilisierung allerdings noch auf sich warten.