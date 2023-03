Bonn (www.aktiencheck.de) - Die Gewinne des S&P 500 fielen im letzten Quartal 2022 um 3,2% ggü. Vj., was dieses zum ersten negativen Quartal seit dem dritten Quartal 2020 während der Covid-Krise machte, so die Analysten von Postbank Research.Außerdem würden die Analysten darauf hinweisen, dass sich die Messgrößen für die Ertragsqualität in den letzten Quartalen verschlechtert hätten. Bei den S&P 500-Unternehmen (ohne Finanz- und Energieunternehmen) habe der um Abschreibungen bereinigte Nettogewinn den Cashflow aus der Geschäftstätigkeit um 14% überstiegen. Darüber hinaus seien auch die Lagerbestände vom Trend abgewichen und hätten einen neuen Rekordwert erreicht. In Anbetracht dessen würden die Analysten weiterhin europäische und asiatische Aktien gegenüber US-Aktien bevorzugen.Angesichts der zunehmend schlechter werdenden Ertragsqualität in den USA würden die Analysten weiterhin Asien und Europa bevorzugen. (27.03.2023/ac/a/m)