Die Erzeugerpreise seien im Dezember zum Vorjahr um 6,2 Prozent gestiegen - deutlich weniger als die erwarteten 6,8 Prozent. Im Vergleich zum Vormonat seien sie sogar um 1,1 Prozent gefallen. Hier sei mit einem Minus von 0,9 Prozent gerechnet worden. Das mache Hoffnung, dass die Teuerung weiter nachlasse und der Druck auf die FED sinke, die Zinsen weiter anzuheben.



Die US-Einzelhandelsumsätze seien dagegen schwächer als erwartet gewesen. Analysten hätten im Vorfeld ein Minus von 0,8 Prozent prognostiziert. Tatsächlich seien die Umsätze jedoch um 1,1 Prozent gesunken. Auch die Industrieumsätze hätten mit minus 0,7 Prozent unter den Erwartungen von minus 0,2 Prozent gelegen.



Nach der Jahresanfangsrally würden die neuen Wirtschaftsdaten gemischt ausfallen. DAX und Co würden unter dem Strich kaum reagieren. Die Stimmung an den Börsen bleibe somit weiterhin freundlich. (18.01.2023/ac/a/m)







