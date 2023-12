Frankfurt (www.aktiencheck.de) - In dieser Woche hat sich die Stimmung an der Wall Street trotz eines großartigen Starts in den letzten Monat des Jahres am vergangenen Freitag wieder eingetrübt, so die Experten von XTB.Der heutige Tag scheine der Beginn einer Korrektur nach den jüngsten dynamischen Anstiegen zu sein. Man beobachte einen deutlich anziehenden Dollar sowie fallende Anleihekurse. Die Renditen würden heute um 100 Basispunkte zulegen. Sie würden jedoch weiterhin auf einem relativ niedrigen Niveau von etwa 4,27% bleiben.Der US500-Index ( ISIN US78378X1072 WKN A0AET0 ) verliere heute 0,60%. Trotz dieser Rückgänge bleibe der Kurs hoch, oberhalb der unteren Unterstützungslinie von 4.500 Punkten. Im Falle eines anhaltenden Verkaufsdrucks werde dieses Niveau der erste Bereich für die Abwärtsbewegung sein. Es sei jedoch nicht ausgeschlossen, dass es den Bullen gelinge, sich aus den aktuellen Kursverlusten zu befreien und erneut zu kämpfen, um den diesjährigen Höchststand von 4.630 Punkten zu testen. (04.12.2023/ac/a/m)