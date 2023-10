Der S&P 500 habe in den letzten Tagen unter starkem Verkaufsdruck gestanden. Der Index habe innerhalb von acht Tagen über 5% verloren und auch vor wichtigen Unterstützungsniveaus nicht Halt gemacht. Die aktuellen Rückgänge seien bei 4170 Punkten in der Nähe des Bereichs gestoppt worden, der die Bullen zu Beginn dieses Jahres, von Februar bis Juni, effektiv von weiterem Wachstum abgehalten habe. Wenn der derzeitige starke Trend hier gestoppt werde, könne man eine Erholung bis in den Bereich um 4300 Punkte erwarten. Andernfalls könnten sich die Rückgänge fortsetzen, und die nächsten nennenswerten Niveaus lägen bei 4100 und 4000 Punkten. Quelle: xStation 5



Unternehmensnachrichten



Amazon (AMZN.US) habe starke Ergebnisse für das dritte Quartal gemeldet und die Erwartungen der Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 94 Cents und einem Umsatz von 143,1 Mrd. USD gegenüber den erwarteten 58 Cents bzw. 141,4 Mrd. USD übertroffen. Auch die Segmente Amazon Web Services und Advertising hätten sich gut entwickelt, wenngleich AWS die erwarteten Einnahmen leicht verfehlt habe. Amazon prognostiziere für das vierte Quartal einen Umsatz zwischen 160 und 167 Milliarden US-Dollar und strebe damit ein Wachstum von 9,6% gegenüber dem vorherigen Jahr an.



Das Unternehmen habe seine Kosten gesenkt, 27.000 Mitarbeiter entlassen und unrentable Projekte eingestellt, was zu einer Verdreifachung des Nettogewinns auf 9,9 Milliarden US-Dollar und einer operativen Marge von 7,8% geführt habe, dem höchsten Wert seit Anfang 2021. Trotz eines schwierigen Jahres 2022 würden Amazons Kerngeschäft E-Commerce und digitale Werbung weiter wachsen, wobei die Werbeeinnahmen um 26% gestiegen seien. Allerdings habe sich das Wachstum von AWS verlangsamt, wodurch das Unternehmen möglicherweise Marktanteile an Wettbewerber wie Microsoft Azure und Google Cloud verliere.



Im dritten Quartal 2023 habe die Intel Corp. (INTC.US) einen Umsatz von 14,2 Mrd. USD gemeldet, was einem Rückgang von 8% im Vergleich zum Vorjahr entspreche. Der Gewinn pro Aktie (EPS) habe bei 0,07 USD gelegen, mit einem Non-GAAP EPS von 0,41 USD. Trotz des Rückgangs habe der Umsatz das obere Ende der Unternehmensprognose übertroffen und von einem robusten operativen Leverage und disziplinierten Ausgaben profitiert.



Intels CEO, Pat Gelsinger, habe die bedeutenden Fortschritte bei Produkt- und Prozess-Roadmaps, neuen Foundry-Vereinbarungen und der KI-Expansion hervorgehoben. Das Unternehmen habe außerdem organisatorische Änderungen angekündigt, um seinen Marktansatz zu verbessern und die Kosten zu senken. Intel halte weiterhin an seinen Fertigungszielen fest, mit bedeutenden Fortschritten in der Transistortechnologie und der Eröffnung neuer Fertigungsanlagen. Der Schwerpunkt des Unternehmens auf KI sei auf der Intel Innovation 2023 deutlich geworden, wo das Unternehmen seine Strategie vorgestellt habe, KI für alle zugänglich zu machen.



Chevron Corp. (ISIN US1667641005 / WKN 852552) (CVX.US) sei am Freitag um 5,0% abgerutscht, nachdem der Ölproduzent für das dritte Quartal einen bereinigten Gewinn pro Aktie gemeldet habe, der die durchschnittliche Analystenschätzung verfehlt habe. Das Management habe niedrigere Upstream-Umsetzung und niedrigere Margen angeführt.



Exxon Mobil Corp. (ISIN US30231G1022 / WKN 852549) (XOM.US) würden um über 1,0% fallen, nachdem der bereinigte Gewinn pro Aktie für das dritte Quartal die Schätzungen der Analysten verfehlt habe. Der Ölriese habe die Dividende stärker als erwartet erhöht und einen unerwartet hohen Anstieg des Cashflows verzeichnet. (27.10.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Eröffnung an der Wall Street bringt eine Verbesserung der Stimmung, mit Gewinnen für den S&P 500 und den NASDAQ ( ISIN US6311011026 WKN A0AE1X ), so die Experten von XTB.Am letzten Tag der Woche würden sich die Marktbedingungen leicht zu Gunsten der Aktien verbessern. Der Dollar konsolidiere sich zwar auf seinem Höchststand, doch die recht starken Anstiege der letzten Wochen seien gestoppt worden. Auch die Renditen von US-Anleihen würden langsam zu sinken beginnen und sich von der psychologischen Barriere von 5,0% entfernen, nachdem sie zuletzt versucht hätten, diese zu überschreiten.Die heutigen Zuwächse seien auf die soliden Ergebnisse von Amazon und Intel zurückzuführen. Beide Unternehmen würden bei der Eröffnung über 5,0% gewinnen. Es sei daran erinnert, dass die Rückgänge bei den Technologieunternehmen in dieser Woche auf schwächere Ergebnisse von Alphabet ( ISIN US02079K3059 WKN A14Y6F ) (Google) zurückzuführen gewesen seien, das seit der Veröffentlichung seines Quartalsberichts in zwei Börsensitzungen über 11% verloren habe.Das PCE-Datenpaket für die USA für September sei gerade um 15:30 Uhr veröffentlicht worden.- PCE-Inflation im Monatsvergleich: 0,4%, erwartet: 0,3%, Zuvor: 0.4%- PCE-Kerninflation im Jahresvergleich: 3,7%, erwartet: 3,7%, zuvor: 3.9%- PCE-Kerninflation im Monatsvergleich: 0,3%, erwartet: 0,3%, zuvor: 0.1%Die heute veröffentlichten PCE-Daten hätten dem Konsens entsprochen. Nach der geringen Reaktion des Marktes zu urteilen, seien diese Daten bereits eingepreist gewesen. Viel wichtiger seien jedoch die aufkommenden Spekulationen über das Ende des Zinserhöhungszyklus der FED. Die Entscheidung, die Zinssätze auf der nächsten Sitzung am 1. November beizubehalten, sei bereits mehr oder weniger eine ausgemachte Sache. Die Anleger würden jedoch einer Zinserhöhung auf der Sitzung am 13. Dezember weniger Chancen geben. Es sei nur daran erinnert, dass wahrscheinlich nur noch eine weitere Zinserhöhung auf dem Tisch liege. Das Ende des Zinserhöhungszyklus sei also so oder so schon nahe. Die offene Frage bleibe jedoch, wie lange die FED die Zinsen auf einem so hohen Niveau halten werde.