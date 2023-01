Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Preis für US-Erdgas steigt heute (beachten Sie, dass das Volumen aufgrund des Martin Luther King Jr. Day begrenzt ist), während die europäischen Preise stark fallen, so die Experten von XTB.



Es gebe neue Wettervorhersagen für die letzte Januarwoche in den USA. Es solle deutlich kälter werden, und fast überall in den USA würden unterdurchschnittliche Temperaturen erwartet. Es zeige sich, dass der Februar den Gaspreis noch viel mehr in Bewegung bringen könnte. Die Saisonalität weise auf zwei lokale Tiefs hin - den 21. Januar und den 4. Februar.



Der Preis habe seine Abwärtsdynamik verloren, obwohl er gleichzeitig die lokalen Tiefststände von Ende 2021 und Anfang 2022 durchbrochen habe. Die wichtigste Unterstützung liege bei 3,20 bis 3,30 am 78,6%-Retracement. (16.01.2023/ac/a/m)



