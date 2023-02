London (www.aktiencheck.de) - Die US-Einzelhandelsumsätze im Januar waren durchweg stark und weisen zusammen mit dem guten Beschäftigungsbericht auf eine robuste Wirtschaft hin, so Matt Peron, Director of Research bei Janus Henderson Investors.



Dies bestärke den Markt in seiner derzeitigen "Goldilocks"-Stimmung: Die Wirtschaft sei stark, die Inflation gehe zurück, auch wenn sie immer noch zu hoch sei. Es sei der Teil "immer noch zu hoch", der Peron befürchten lasse, dass uns rauere Zeiten bevorstehen könnten. Er erwarte zwar keine tiefe Rezession, aber eine Verlangsamung der Konjunktur, die die Unternehmensgewinne weiter belasten werde, wenn sich die Auswirkungen der höheren Zinsen bemerkbar machen würden. Dies könnte den weiteren Aufwärtstrend bremsen. (15.02.2023/ac/a/m)





