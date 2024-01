Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die US-Einzelhandelsumsätze für Dezember lagen bei 0,6% im Monatsvergleich, gegenüber 0,4% erwartet und 0,3% zuvor, so die Experten von XTB.



- US-Kerneinzelhandelsumsätze im Monatsvergleich: 0,4% gegenüber 0,2% erwartet und 0,2% zuvor

- US-Einzelhandelsumsatz im Jahresvergleich: 5,59% gegenüber 4,09% zuvor



Der NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) verliere nach den Daten, man sehe einen Anstieg der Renditen und Anleihen unter Druck. Auch die kurzfristigen US-Zinsfutures würden nach der stärkeren Ablesung fallen, was darauf hindeute, dass die US-Verbraucher immer noch in guter Verfassung seien. Die heutige Lesung fügte Argumente für eine für den US-Dollar günstige Äußerung des FED-Mitglieds Christopher Waller hinzu, der gestern signalisiert habe, dass die FED es nicht eilig haben werde, die Zinsen zu senken, und dass das mögliche Ausmaß der Lockerung viel geringer sein werde als von den Märkten erwartet. (17.01.2024/ac/a/m)

