An den Tankstellen seien die Umsätze am aktuellen Rand abermals zurückgegangen. Mit Blick auf diese Unterkomponente sei hier eine Veränderungsrate von -1,4% M/M gemeldet worden. Unter Ausklammerung des Treibstoffs hätten die Einzelhandelsumsätze um 0,1% M/M angezogen.



Die eng mit dem Immobilienmarkt der USA verbundenen Untergruppen Möbel und Baumaterialien würden im September eine gleichgerichtete Bewegung zeigen. Die zwei Zeitreihen hätten sich jeweils etwas abgeschwächt. In beiden Fällen handle es sich wohl um eine Gegenbewegung nach Anstiegen in den zwei Vormonaten, wobei dieser Erklärungsansatz mit Blick auf die Baumaterialien eindeutig überzeugender sei.



Die Kontrollgruppe der US-Einzelhandelsumsätze, die für die BIP-Erhebung von Relevanz sei, habe im September immerhin um 0,4% M/M anziehen können. Dies sei eine eher erfreuliche Entwicklung. Der Konsument scheine dem Wirtschaftswachstum im Land der eigentlich unbegrenzten Möglichkeiten zumindest gewisse Impulse liefern zu können. Sicherlich sei die aktuelle Inflationsentwicklung an dieser Stelle ein belastender Faktor, der finanzielle Sorgen bei vielen US-Verbrauchern auslösen dürfte. Auch die höheren Zinsen würden zweifellos nicht helfen. Allerdings scheine die weiterhin positive Beschäftigungssituation stützend auf das Konsumverhalten in den USA zu wirken. Eine nachhaltige Eintrübung am Arbeitsmarkt würde natürlich zu einem Problem für die Haushalte werden. Auch ein Einbruch bei den Aktienkursen müsste zu Belastungen führen. Gleiches dürfte auch für die Immobilienpreise gelten. Diese würden als möglicher Risikofaktor für die US-Wirtschaft aktuell vielleicht sogar eine ganz besonders wichtige Rolle spielen. Folglich werde in der kommenden Woche sehr genau auf die Zahlen zum NAHB Bauklima zu achten sein.



Die US-Einzelhandelsumsätze würden sich im September mit einer Veränderungsrate von 0,0% M/M unverändert präsentieren. Diese Nachricht sei keine wirklich große Überraschung. Zur Kommentierung der Zahlen dränge sich die Redensart "weder Fisch noch Fleisch" regelrecht auf. (Ausgabe vom 14.10.2022) (17.10.2022/ac/a/m)





