An den Tankstellen hätten die Umsätze um 3,6% M/M angezogen. Diese Entwicklung sei eindeutig auf den höheren Benzinpreis zurückzuführen. Unter Ausklammerung des Kraftstoffs hätten die Einzelhandelsumsätze im Juni aber immerhin noch um 0,7% M/M zugelegt. Folglich scheinen die hohen Spritkosten aktuell zumindest keine sehr großen finanziellen Belastungen bei den durchschnittlichen US-Konsumenten auszulösen, die dann zu einer Konsumzurückhaltung an anderer Stelle führen, so die Analysten der NORD/LB.



Bei den zwei eng mit dem US-Immobilienmarkt verzahnten Segmenten Möbel und Baumaterialien seien am aktuellen Rand wieder einmal gegenläufige Tendenzen zu beobachten. Die Umsätze mit Möbeln hätten im Juni deutlich um immerhin 1,4% M/M zulegen können, während sich bei den Baumaterialien eine Veränderungsrate von unerwartet schwachen -0,9% M/M gezeigt habe. Für den US-Immobilienmarkt dürfte dieser Rückgang per se aber noch kein klares Warnsignal sein. Dennoch müssten die Entwicklungen bei den Hauspreisen nun sehr genau beobachtet werden.



Die Veränderungsrate der für die BIP-Erhebung relevanten Kontrollgruppe der Einzelhandelsumsätze liege im Berichtsmonat Juni bei immerhin 0,8% M/M. Diese Nachricht sei zwar schon eine gewisse positive Überraschung, dennoch kämen in der "realen Welt" inzwischen keine großen stützenden Impulse vom Konsum der privaten Haushalte mehr an. Der US-Konsument habe "seinen Job" als tragende Säule der US-Wirtschaft also vorerst an den Nagel gehängt.



Nachdem bereits für das 1. Quartal eine negative annualisierte Veränderungsrate des BIPs gemeldet worden sei, drohe nun im 2. Quartal ebenfalls eine Wachstumsrate mit einem negativen Vorzeichen. Auch wenn das annualisierte Wirtschaftswachstum in den USA wohl nur sehr knapp unter die Nulllinie fallen dürfte, würde rein mechanistisch betrachtet mehr oder weniger plötzlich das Wort "Rezession" im Raum stehen. Aufgrund der weiterhin erfreulichen Lage am US-Arbeitsmarkt sei es allerdings keinesfalls sicher, dass das verantwortliche Gremium im NBER in dem hier skizzierten Fall auch wirklich eine Rezession diagnostizieren wollen werde. Rückblickend könnte es im 1. Halbjahr 2022 in den Vereinigten Staaten also zu einer "Rezession" kommen, die dann letztlich doch keine gewesen sei. Manche Beobachter könnten von einer "technischen Rezession" sprechen. Optimisten würden wohl eher den Begriff "Phantom-Rezession" bevorzugen!



Die US-Einzelhandelsumsätze hätten im Juni um immerhin 1,0% M/M anziehen können, was im Rahmen der Erwartungen liege. Ein Blick auf die Details zeige zwar einige erfreuliche Entwicklungen, die ökonomische Lage in den USA bleibe aber etwas unübersichtlich. In der Tat drohe aktuell eine Art "Phantom-Rezession" - also eine lediglich "technische" Rezession, die aber vom NBER nicht als solche diagnostiziert werde. Das in der Summe durch große Unsicherheit geprägte wirtschaftliche Umfeld mache die Arbeit der Verantwortlichen im NBER und im FOMC sicherlich nicht einfacher. (15.07.2022/ac/a/m)







