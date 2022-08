Hannover (www.aktiencheck.de) - Bei den US-Einzelhandelsumsätzen zeigte sich im Juli eine Veränderungsrate von 0,0% M/M, was mehr oder weniger im Rahmen der Erwartungen notiert, so die Analysten der NORD LB.



Immerhin seien von den Zahlen zur Entwicklung der für die BIP-Erhebung wichtigen Kontrollgruppe überraschend positive Impulse gekommen. Man dürfe den US-Verbraucher nie unterschätzen! Nun sei es an der FED, die US-Wirtschaft nicht durch zu kräftige Leitzinsanhebungen in eine "echte" Rezession zu stoßen. Gewisse Leitzinsanhebungen seien aufgrund des aktuellen Inflationsumfeldes aber noch nötig. Das Fingerspitzengefühl von Jerome Powell sei damit gefragt. (17.08.2022/ac/a/m)



