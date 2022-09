Die Umsätze der Tankstellen hätten sich am aktuellen Rand um 4,2% M/M abgeschwächt. Diese ausgeprägte Schwäche schlage natürlich auch auf die Headline-Zeitreihe durch. Unter Ausklammerung des Kraftstoffs hätten die Einzelhandelsumsätze im August um immerhin 0,8% M/M zugelegt. Zur Erklärung dieser Nachricht müsse sicherlich auf die jüngsten Bewegungen beim Benzinpreises verwiesen werden. In diesem Kontext sollte bedacht werden, dass die aktuellen Entwicklungen beim Spritpreis in der näheren Zukunft zusätzliche finanzielle Spielräume bei den US-Verbraucher schaffen dürften. Die negativen Nachrichten heute könnten somit perspektivisch durchaus noch zu positiven Impulsen beim Konsumverhalten führen. Dies sollte insbesondere dann gelten, wenn sich der US-Arbeitsmarkt in den kommenden Monaten anhaltend robust präsentieren würde.



Die zwei eng mit dem US-Immobilienmarkt verknüpften Untergruppen Möbel und Baumaterialien würden am aktuellen Rand gegenläufige Signale liefern. Während sich bei den Umsätzen im erstgenannten Segment im August eine Abschwächung gezeigt habe, hätten die nominalen Absatzzahlen im Bereich Baumaterial abermals deutlich zugelegt. Zur Beurteilung der aktuellen Lage am US-Immobilienmarkt würden sich somit keine klaren Hinweise aus diesen beiden neuen Datenpunkten ablesen lassen.



Die für die BIP-Erhebung relevante Kontrollgruppe der US-Einzelhandelsumsätze stagniere am aktuellen Rand. Mit einer Veränderungsrate von 0,0% M/M werde bei diesem wichtigen Konjunkturindikator aus den USA also keine große Dynamik angezeigt. Zudem sei der für Juli gemeldete vorläufige Wert noch nach unten revidiert worden, was eindeutig als negative Überraschung zu werten sei. Allerdings zeige sich bei der Zeitreihe auch im August ein deutlicher Anstieg im Vergleich zum Vorjahr. Hier sei ein Zuwachs von immerhin 7,4% Y/Y veröffentlicht worden.



Die US-Einzelhandelsumsätze hätten im August zwar um "beachtliche" 0,3% M/M zulegen können, die am aktuellen Rand beobachtbare "Stärke" sei aber vor allem eine Folge der Schwäche im Vormonat, die erst durch die heute vorgenommenen Revisionen an der Zeitreihe entstanden sei. In der Summe sind wir also kaum klüger, als noch vor der Veröffentlichung der neuen Daten zur Entwicklung der Einzelhandelsumsätze in den Vereinigten Staaten, so die Analysten der Nord LB. (15.09.2022/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - In den USA sind vor einigen Minuten aktuelle Zahlen zur Entwicklung der Einzelhandelsumsätze im August veröffentlicht worden, so die Analysten der Nord LB.Der auf den ersten Blick vielleicht noch erfreulich erscheinende Anstieg um 0,3% werde eindeutig durch die Abwärtsrevision der Daten für den Juli eindeutig relativiert. In der Summe handle es sich somit nicht um positive Nachrichten für die Wirtschaft der Vereinigten Staaten.