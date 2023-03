Hannover (www.aktiencheck.de) - Die US-Einzelhandelsumsätze vollzogen in den ersten beiden Monaten des Jahres eine Jo-Jo-Bewegung: Dem überraschenden Sprung der US-Einzelhandelsumsätze im Berichtsmonat Januar um 3,2% M/M nach oben folgte im Februar ein Minus um 0,4% M/M, so die Analysten der Nord LB.



Mit einer statistisch bedingten Gegenbewegung sei zu rechnen gewesen. Die Jahresrate notiere folglich bei 5,4%. Damit würden die Umsätze im US-Einzelhandel etwas weniger deutlich als die Inflation steigen, dennoch scheinen die Verbraucher die Preiszuwächse noch gut verkraften zu können. Die weiterhin sehr erfreuliche Beschäftigungssituation unterstütze die Konsumleidenschaft. Insgesamt sei der Start ins erste Quartal also als halbwegs gelungen zu bezeichnen.



Diese Zahlen würden keine Neueinschätzung der US-Geldpolitik erfordern: Sollten keine weiteren Negativschlagzeilen über Schwierigkeiten bei (US-)Banken bis zum 22. März auf den Tisch kommen, werde die Federal Reserve eine erneute Zinsanhebung um 25Bp auf 5,00% verkünden. Mehr wäre ein großes Risiko für die angeschlagenen Märkte. Denn die Turbulenzen um einige Banken müssen schon als ein Schuss vor den Bug in dieser Zinsanhebungsorgie gewertet werden: Wohl noch kein Eisberg, aber wir kommen alle in kältere Gefilde, so die Analysten der Nord LB. (15.03.2023/ac/a/m)



