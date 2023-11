Hannover (www.aktiencheck.de) - Konsumenten stellten im Oktober keine stützende Säule der US-Wirtschaft dar, berichten die Analysten der NORD/LB.Einen weiteren Ausreißer nach unten würden die autobezogenen Umsätze mit einem Rückgang von -1,0% bilden. Die Aussichten im KFZ-Markt seien nach dem Generalstreik allerdings noch nicht ganz abzusehen. Obwohl der Streik der UAW relativ kurz gewesen sei, könnte es durch die Produktionsausfälle und typischerweise geringen Lagerbestände etwas in den Lieferketten ruckeln - wobei auch Aufholeffekte nicht auszuschließen seien.Summa Summarum seien die Einzelhandelsumsätze also relativ erwartbar gesunken. Ziehe man die Absätze im Automarkt ab, so seien diese sogar leicht positiv mit 0,1%. In den wichtigsten Subkategorien gehe es aber turbulent zu. (15.11.2023/ac/a/m)