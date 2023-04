Hannover (www.aktiencheck.de) - Die US-Einzelhandelsumsätze sind im März um 1,0% M/M gefallen und präsentieren sich somit ziemlich schwach, so die Analysten der NORD LB.



Diese Entwicklung komme nicht unerwartet. Hohe Preise und ein gestiegenes Zinsniveau würden offenkundig sehr nachhaltig auf der Stimmung der Verbraucher lasten. Damit würden sich die Rezessionsgefahren im Land der eigentlich unbegrenzten Möglichkeiten erhöhen. Vor allem bei einer nachhaltigeren Abkühlung am US-Arbeitsmarkt würden sich die finanziellen Spielräume bei den privaten Haushalten weiter einengen. Dieses Faktum dürfte der US-Notenbank bekannt sein. Insofern werde sie nun nur noch sehr vorsichtig an der Zinsschraube drehen wollen. (14.04.2023/ac/a/m)





