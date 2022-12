Hannover (www.aktiencheck.de) - Die US-Einzelhandelsumsätze haben sich im November deutlicher abgeschwächt und sind in Zahlen gesprochen um 0,6% M/M gefallen, so die Analysten der NORD LB.



Diese am aktuellen Rand zu beobachtende Entwicklung sei natürlich vor allem das Resultat einer Gegenbewegung nach starken Zahlen im Vormonat. Allerdings scheine die Kombination von hohen Preisen und gestiegenen Zinsen inzwischen doch zu einer Belastung für den US-Konsumenten zu werden. Noch helfe die erfreuliche Lage am Arbeitsmarkt der Vereinigten Staaten zwar, die Wolken über der US-Konjunktur würden jedoch beginnen, sich nach und nach zu verdunkeln. Dieses Faktum sollte das FOMC nicht aus dem Auge verlieren. (15.12.2022/ac/a/m)



