Hannover (www.aktiencheck.de) - Im September konnten die Einzelhandelsumsätze in den USA um sehr beachtliche 0,7% M/M zulegen, berichten die Analysten der NORD/LB.



Dies sei ohne jeden Zweifel eine positive Nachricht. Die in der jüngeren Vergangenheit deutlich gestiegenen Zinsen würden perspektivisch aber wohl doch für Belastungen sorgen. Zudem müssten höhere Benzinpreise wahrscheinlich zunehmend zu einem relevanten Problem für die US-Verbraucher werden. Somit gebe es offenkundig gute Gründe, um mit einer gewissen Skepsis auf die Möglichkeiten der privaten Haushalte zu blicken, weiterhin im bekanntem Maße dem Konsum zu frönen. Der momentane Konsumrausch könne also nicht dauerhaft anhalten. Vorerst helfe natürlich die noch immer erfreuliche Lage am US-Arbeitsmarkt; sobald sich an dieser Stelle aber auch klare Bremsspuren zeigen sollten, wäre schon mit einer größeren Zurückhaltung der Verbraucher im Land der eigentlich unbegrenzten Möglichkeiten zu rechnen. (17.10.2023/ac/a/m)





