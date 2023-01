Hannover (www.aktiencheck.de) - Die US-Einzelhandelsumsätze präsentieren sich zum Abschluss des Jahres 2022 schwach, so die Analysten der NORD LB.



In Zahlen ausgedrückt sei diese Zeitreihe im Dezember um 1,1% M/M gefallen. Eine klare Schwäche zeige sich in vergleichsweise vielen Kategorien. Überdurchschnittlich hohe Preisnachlässe im Weihnachtsgeschäft mögen zwar zu gewissen Verzerrungen geführt haben, könnten aber wohl allenfalls einen Teil der unfreundlichen Entwicklungen im Dezember erklären. Hohe Zinsen schienen immer stärker auf die Konsumfreude der US-Haushalte zu drücken. Die FED dürfe die Augen vor dieser Nachricht nicht verschließen. Wenn jetzt bei der Neuausrichtung der US-Geldpolitik nicht besonnener vorgegangen werde, könnte das FOMC die Ökonomie der Vereinigten Staaten in eine Rezession abgleiten lassen. (18.01.2023/ac/a/m)



