Hannover (www.aktiencheck.de) - Der deutliche Anstieg der US-Einzelhandelsumsätzen im August sollte nicht zu positiv beurteilt werden, so die Analysten der NORD LB.



Neben den an den Juli-Zahlen inzwischen vorgenommenen Revisionen müsse zur Erklärung der aktuellen Entwicklungen nämlich vor allem ein wichtiger Faktor im Auge behalten werden: Gestiegene Benzinpreise hätten zwar das Umsatzvolumen bei den Tankstellen anziehen lassen, die deutlich höheren Kosten für den Treibstoff würden aber natürlich grundsätzlich die finanziellen Spielräume der US-Verbraucher dämpfen und hätten daher negative Auswirkungen auf den Konsum in anderen Segmenten (und zudem noch in den kommenden Monaten). Die Kontrollgruppe der Einzelhandelsumsätze habe im August auch nur um 0,1% M/M zulegen können. In der Summe schienen sich die Aussichten für die nordamerikanische Wirtschaft also nach und nach einzutrüben. Das Wort "Rezession" könnte in den USA im kommenden Winter vielleicht sogar wieder Konjunktur haben! (14.09.2023/ac/a/m)



