Hannover (www.aktiencheck.de) - Die US-Einzelhandelsumsätze konnten zum Start des neuen Jahres deutlich anziehen, so die Analysten der NORD LB.



In konkreten Zahlen ausgedrückt habe diese Zeitreihe im Januar um beachtliche 3,0% M/M zugelegt. Dies sei eine erfreuliche Entwicklung. Die Jahresrate notiere folglich bei 6,4%. Damit würden die Umsätze im US-Einzelhandel sozusagen Hand in Hand mit der Inflation steigen. Insofern scheine der starke Preisauftrieb die Konsumlaune in den Vereinigten Staaten zumindest nicht nachhaltig zu belasten. Eine Erklärung für diese Beobachtung sei sicherlich die weiterhin sehr erfreuliche Beschäftigungssituation in den USA. Noch schienen die höheren Zinsen zu keinen größeren Kopfschmerzen bei den US-Konsumenten zu führen. Die Entwicklung bei den Kreditkartendarlehen müsse aber dennoch genau im Auge behalten werden. Hier könnte es perspektivisch schon noch zu größeren Problemen kommen. Die aktuellen Angaben zu den Einzelhandelsumsätzen würden aber noch keine Fingerzeige in diese Richtung liefern. (15.02.2023/ac/a/m)



