Hannover (www.aktiencheck.de) - Im Juni zeigte sich bei den US-Einzelhandelsumsätzen nach noch vorläufigen Angaben ein Anstieg um lediglich 0,2% M/M, so die Analysten der Nord LB.



Diese Entwicklung sei auf den ersten Blick eine eher negative Überraschung. Die zeitgleich vorgenommenen Revisionen an den Daten für den Mai würden diese Nachricht allerdings relativieren. Zudem habe die Kontrollgruppe der Einzelhandelsumsätze im Juni doch sehr kräftig um 0,6% M/M zulegen können. Noch dürfe man den US-Konsumenten also sicherlich nicht abschreiben! (18.07.2023/ac/a/m)



