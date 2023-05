Ohne den Verkauf von Autos sollten die Einzelhandelsumsätze um 0,4% gegenüber dem Vormonat steigen (verglichen mit dem vorherigen Wert von -0,4%, nach unten revidiert von -0,8%).



Ohne den Verkauf von Autos und Kraftstoff sollten die Einzelhandelsumsätze um 0,2% gegenüber dem Vormonat steigen (verglichen mit dem vorherigen Wert von -0,3%).



Die Einzelhandelsumsätze dürften sich deutlich erholen, wenn man den Verkauf von kleineren Neuwagen im April auf einem Niveau von 15,9 Millionen im Vergleich zu 14,8 Millionen im März berücksichtige. Zudem seien die Kraftstoffpreise um etwa 3,0% gegenüber dem Vormonat gestiegen, was zu einem erhöhten Umsatzwert führen würde, selbst bei gleichbleibender nominaler Menge an gekauftem Benzin. Die monatlichen Preissteigerungen (auch bei Autos sichtbar) würden jedoch die verfügbaren Mittel der Verbraucher für andere Ausgaben verringern, was auf eine Schwäche im Gesamt-BIP-Bericht für das zweite Quartal dieses Jahres hindeuten könnte. Derzeit schätze Bloomberg das Wachstum im zweite Quartal auf eine annualisierte Rate von 1,5%. Das GDPNow-Modell der Atlanta FED schätze derzeit 2,7%, was darauf hindeute, dass das Verbraucherverhalten bei den Wirtschaftswachstumsdaten entscheidend sein werde.



Die nominalen Einzelhandelsumsätze würden nicht mehr so positiv erscheinen, wenn man den Rückgang von den jüngsten Höchstständen betrachte. Zudem beobachte man sehr schwache Umsätze in realen Begriffen, was darauf hindeute, dass Verbraucher zunehmend mit Problemen konfrontiert seien.



Die Schwäche des Dollars habe während der europäischen Handelssitzung zugenommen, obwohl das Währungspaar EUR/USD nach der Entscheidung der FED, die Zinsen am 3. Mai anzuheben, weiterhin eine recht starke Abwärtstendenz aufweise. Ein starkes Ergebnis könnte die FED dazu veranlassen, eine weitere Zinserhöhung in Betracht zu ziehen oder zumindest die Zinssätze für einen längeren Zeitraum unverändert zu lassen.



Wenn die Daten jedoch zeigen würden, dass Verbraucher aufgrund hoher Preise zunehmend Schwierigkeiten hätten, weniger verfügbares Bargeld für Einkäufe zur Verfügung zu haben, wäre dies ein negatives Zeichen für den Dollar. Das Paar könnte die Abwärtstrendlinie durchbrechen und sich dem 50%-Retracement nähern. Nur ein Durchbruch über 1,0940 würde einen Ausstieg aus der Abwärtstendenz anzeigen. (16.05.2023/ac/a/m)





In den letzten beiden Monaten haben wir ein eher schwaches Verbraucherverhalten bei den Einzelhandelsdaten beobachtet, so die Experten von XTB.Andererseits sollte die Belebung der Lohndynamik zu einer Belebung der Einzelhandelsumsätze beitragen. Zudem würden Daten mit höherer Frequenz darauf hindeuten, dass der Verkauf von Autos und der Umsatz an Tankstellen sich erholt hätten, während die Umsätze in anderen Kategorien gemischt sein könnten.Erwartungen: