"Aus unserer Sicht war der Anstieg des US-Dollar in diesem Jahr eher ein Symptom für die Probleme an den Aktienmärkten als eine Ursache des Abschwungs. In einer Abwärtsphase ist es nicht unüblich, dass der US-Dollar im Rahmen der ‚Flucht in Qualität‘ an Stärke gewinnt. Ebenso hat die US-Währung von den schnellen Zinserhöhungen der FED und dem Anstieg der Renditen langfristiger US-Staatsanleihen profitiert", erläutere Grüner.



Ausgeprägte Währungsbewegungen würden jedoch tendenziell als negativer Einflussfaktor wahrgenommen, unabhängig von der Perspektive. Eine schwache Heimatwährung, wie sie beispielsweise die Eurozone im Jahresverlauf erlebt habe, sorge für Diskussionen um Handelsdefizite und steigende Importpreise. US-Anleger würden dagegen befürchten, dass der starke US-Dollar sinkende Auslandseinnahmen erzeuge und somit für international aufgestellte US-Konzerne zu einem echten Problem werde.



"Der starke US-Dollar wirkt sich durchaus auf die Auslandseinnahmen der US-Unternehmen aus, aber auch auf ihre Importkosten. Nur wenige Unternehmen stellen ihre Waren komplett in den USA her, der starke US-Dollar senkt somit die Importkosten für Rohstoffe und Komponenten, die zur Herstellung benötigt werden", so Grüner. Viele Unternehmen verfügten über Produktionsstätten im Ausland, sicherten sich gegen Währungsschwankungen ab und besäßen strategische Flexibilität. "Sie können ihre Auslandserträge beispielsweise im Auslandsgeschäft reinvestieren", meine Grüner. Eine rein negative Betrachtungsweise von Währungsschwankungen sei jedenfalls nicht gerechtfertigt, da negative Einflüsse in der Regel von positiven Ausgleichskräften abgefedert würden.



Grundsätzlich seien Aktienmärkte sehr gut in der Lage, Währungssorgen zu durchschauen und rational gegen die Realität abzuwägen. Kurzfristig könne die Stimmung jedoch durchaus belastet werden, weshalb der Angst vor dem starken US-Dollar - oder der Angst vor einem schwachen Euro - in diesem Jahr vermutlich mehr Aufmerksamkeit geschenkt wurde als sie es verdient habe. Unter diesem Gesichtspunkt sei die jüngste Abkühlung des US-Dollar eine gute Nachricht, denn sie entschärfe viele pessimistische Diskussionen.

"Wir glauben nicht, dass ein schwächerer US-Dollar für die Erholungsbewegung der globalen Aktienmärkte eine notwendige Voraussetzung ist. Selbst wenn sich die US-Dollar-Stärke fortsetzt, sollte die robuste Gewinnentwicklung der US-Unternehmen eine Realität erschaffen, die besser ausfällt als es von vielen Anlegern befürchtet wird", bilanziere Grüner. Und nach einem Aktienjahr, das vornehmlich durch die negative Stimmung belastet worden sei, sei letztendlich jegliche Form der Erleichterung zu begrüßen. (08.12.2022/ac/a/m)







Rodenbach (www.aktiencheck.de) - Das enttäuschende Jahr 2022 an den Aktienmärkten neige sich dem Ende zu, wobei es zu beachten gelte, dass zahlreiche Befürchtungen langsam schwänden. Die Rohstoffpreise sänken, die Inflationsrate gehe zurück und zukunftsgerichtete Inflationsindikatoren wie beispielsweise Geldmengenwachstum, Transportkosten oder Lebensmittelpreise deuteten auf eine weitere Entspannung hin. Zu dieser Einschätzung kommt Thomas Grüner, Gründer und Vice Chairman von Grüner Fisher Investments.Auch die langfristigen Zinssätze seien in letzter Zeit etwas rückläufig, was die FED dazu veranlasst habe, über eine Verlangsamung ihrer Zinserhöhungen zu diskutieren.