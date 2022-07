Bonn (www.aktiencheck.de) - Das typische Muster für den Dollar ist, dass er tendenziell steigt, wenn das Wachstum nachlässt und die Inflation ebenfalls zurückgeht, was Zuflüsse in US-Staatsanleihen auslöst, die als sicher gelten, so die Analysten von Postbank Research.



Im Moment sei die Inflation weiterhin hoch, aber das Wachstum gehe zurück, was in der Vergangenheit zu einem gemischten Bild bei der Entwicklung des Dollars geführt habe. Entscheidend sei, was als nächstes passiere. Der Dollar tendiere dazu, in Abschwungphasen um 10 bis 15% zu steigen. Das habe er bereits getan: Der DXY-Index habe in diesem Jahr rund 11,5% zugelegt. Europäische Währungen wie die SEK und der EUR hätten bereits eine ebenso starke Rezession wie im Jahr 2020 eingepreist. Auch die Rohstoffwährungen würden leiden und den DXY auf neue Höchststände treiben. Selbst mit Blick auf die Positionierung sind wir jetzt an einem Punkt angelangt, an dem wir bei Investoren USD-Longpositionen in Rekordhöhe sehen, so die Analysten von Postbank Research. Taktische Anleger könnten den Dollar nun kurzfristig neutral bis übergewichten, da die Wahrscheinlichkeit einer Rezession zunehme. Längerfristig orientierte Anleger dürften allmählich Portfoliopositionen in Länder mit robusten Fundamentaldaten und stark unterbewerteten Währungen umschichten.



Der US-Dollar könnte zunächst weiter steigen, aber Positionierung und Bewertung seien im Vergleich zur Vergangenheit extrem. (Ausgabe vom 11.07.2022) (12.07.2022/ac/a/m)

Finanztrends Video zu EUR/USD (Euro / US-Dollar)



