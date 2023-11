London (www.aktiencheck.de) - Trotz der stark gestiegenen Zinsen zeigt sich die US-Wirtschaft bemerkenswert robust und schneidet deutlich besser ab als Europa, so die Experten von eToro.Im Oktober habe der Index nach einer dreimonatigen Erholungsphase und dem Erreichen eines 10-Monats-Hochs einen Rückgang verzeichnet und sei auf 46,7 Punkte zurückgefallen. Zum Vergleich: Im Jahr 2022 habe der Index sein Tief bei 41,5 erreicht, während er in der Finanzkrise von 2008 auf zeitweise 32,9 gesunken sei.Der Dienstleistungssektor, der zwar ebenfalls eine Verlangsamung verzeichne, jedoch nicht in einer Rezession verharre, könnte möglicherweise die Schwäche im verarbeitenden Gewerbe ausgleichen. Das verarbeitende Gewerbe trage lediglich 12 Prozent zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) bei. Die bevorstehende Zinswende wecke die Hoffnung, dass der Index in naher Zukunft wieder die entscheidende Marke von 50 überschreiten könnte. (30.11.2023/ac/a/m)