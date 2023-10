Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der mit Spannung erwartete US-Arbeitsmarktbericht hat eine Überraschung parat, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär". DAX reagiere zunächst mit fallenden Kursen, die US-Futures ebenfalls. Die Anleiherenditen würden steigen, der Euro falle.Die durchschnittlichen Stundenlöhne seien im Jahresvergleich um 4,2 Prozent gestiegen, auf Monatsbasis habe das Plus bei 0,2 Prozent gelegen. Hier hätten die Marktteilnehmer mit 4,3 Prozent respektive 0,3 Prozent gerechnet. Die Arbeitslosenquote sei bei 3,8 Prozent geblieben.Die erste Reaktion im DAX - er gebe einen großen Teil seiner Tagesgewinne ab - sei nachvollziehbar. Wie die Hessische Landesbank schreibe, würden die "Zinserhöhungserwartungen forciert". Dass nahezu doppelt so viele neue Stellen geschaffen worden seien wie erwartet, sei auch eine (böse) Überraschung für alle DAX-Bullen. (06.10.2023/ac/a/m)