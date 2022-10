Bislang würden die Meinungen darüber auseinandergehen, wer bei der Kryptoregulierung in den USA den Hut aufhaben solle. Neben der CFTC mische dabei auch die Börsenaufsicht SEC mit. Speziell letztere stehe dabei bisweilen in der Kritik, ihren Einfluss durch Präzedenzentscheidungen ausdehnen zu wollen - während ein klar formuliertes Regelwerk für den Umgang mit Kryptowährungen bislang fehle.



Ein überparteilicher Gesetzentwurf des Landwirtschaftsausschusses im US-Senat, dem die CFTC formal unterstehe, sehe die Behörde nun als primären Aufseher für die Krypto-Industrie in den USA vor. In ihre Zuständigkeit würde dann die Überwachung der Spot-Märkte fallen, zudem müssten sich Krypto-Trading-Firmen dann bei der CFTC registrieren lassen.



Behnam habe in der Vorwoche seine Unterstützung für das Gesetz geäußert. Er habe aber auch klargemacht, dass in diesem Fall die Finanzierung seiner klammen Behörde angepasst werden müsse, um dem Auftrag gerecht werde zu können. Denn bisher sehe man "nur die Spitze des Eisbergs".



Die rund 60 Fälle der CFTC im Kryptobereich seien allesamt ausschließlich Whistleblowern, Hinweisen oder Kundenbeschwerden zu verdanken. An Mechanismen zur Marktaufsicht oder der Überwachung von Handelsplattformen und Intermediären mangle es derzeit noch.



Auch wenn viele Krypto-Puristen ihre liebe Not mit der Vorstellung von staatlichen Kontrollmaßnahmen für Bitcoin und Co hätten, sehe DER AKTIONÄR ebenfalls große Vorteile in einer fairen und klar definierten Regulierung des Kryptomarkts. Verbindliche Regeln würden ihn attraktiver machen und dürften Akzeptanz und Nutzung von Kryptowährungen und anderen Blockchain-Anwendungen fördern.



Für eine nachhaltige Kurserholung müsste sich aber auch das Makro-Umfeld spürbar aufhellen. Bis es soweit sei, rechne DER AKTIONÄR mit anhaltend hoher Volatilität. Anleger brauchen also weiterhin viel Geduld und starke Nerven, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Ausgabe vom 01.10.2022) (03.10.2022/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Regulierung von Kryptowährungen steht vielerorts noch ganz am Anfang, so Nikolas Kessler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Auch in den USA herrsche noch große Ungewissheit im Umgang mit Bitcoin (ISIN: CRYPT0000BTC) und Co. Rostin Behnam, Chef der Commodity Futures Trading Commission (CFTC), habe in dieser Woche Argumente für die Krypto-Regulierung durch seine Behörde geliefert, die auch Investoren gefallen dürften.Der CFTC-Chef sei sich sicher: Eine Regulierung des Krypomarkts unter Führung seiner Aufsichtsbehörde hätte signifikante Vorteile und könnte sich letztlich auch positiv auf die Kurse auswirken. "Wachstum ist in einem gut regulierten Umfeld möglich", so Behnam bei einer Veranstaltung der NYU School of Law in dieser Woche.Eine steigende Nachfrage seitens institutioneller Investoren würde sich letztlich auch in steigenden Kursen am Kryptomarkt niederschlagen, argumentiere Behnam: "Der Bitcoin-Kurs kann sich verdoppeln, wenn die CFTC den Markt reguliert." Eine Aussicht, die wohl auch Regulierungsskeptiker gefallen dürfte.