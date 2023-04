Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Heute richtet sich die Aufmerksamkeit der Anleger hauptsächlich auf den US-CPI-Inflationsbericht, der zusammen mit den Arbeitsmarktdaten, die wir erfahren haben, ein wichtiger Faktor dafür sein wird, was die FED bei der nächsten FOMC-Sitzung im Mai tun wird, so die Experten von XTB.Wie werde der Markt reagieren? Ein niedrigerer Inflationswert könnte die Marktbullen unterstützen, die positiv auf den daraus resultierenden niedrigeren Wert reagieren und die Erwartungen für eine Fortsetzung des Zinserhöhungszyklus senken würden. Wenn die Inflation jedoch hoch bleibe und es dem zugrunde liegenden Wert gelinge, den Konsens mit einem deutlich über dem erwarteten Wert liegenden Wert zu überraschen, könnten die Märkte an der Wall Street angesichts der verdichteten Unsicherheit aufgrund schwacher Makrodaten mit Rückgängen reagieren - Aussicht auf eine weitere Verschärfung und das sich vertiefende Rezessionsgespenst.Aus technischer Sicht bleibe der US500-Index in der Zone, die von mittelfristigen Trendmustern umrissen werde, die in der Vergangenheit wichtige Unterstützungs- und Widerstandszonen gewesen seien. Die Reaktion auf die heutigen Daten und die für heute Abend angesetzte Lesung des FED-Protokolls könnten die zukünftige Richtung dieses Marktes bestimmen. (12.04.2023/ac/a/m)