Der Arbeitsmarkt in den USA habe sich in der vergangenen Woche besser entwickelt als erwartet. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sei um 6.000 auf 222.000 zurückgegangen, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitgeteilt habe. Analysten hätten hingegen im Schnitt einen leichten Anstieg prognostiziert.



Die Zahl der Erstanträge sei damit in der vierten Woche infolge rückläufig gewesen. Zudem habe das Arbeitsministerium die Daten aus der Vorwoche nach unten korrigiert. Es seien 228.000 neue Erstanträge und nicht wie zunächst gemeldet 232.000 Anträge gewesen.



US-Notenbankchef Jerome Powell habe den soliden Arbeitsmarkt als Argument gegen eine Rezession angeführt. Im ersten Halbjahr sei die US-Wirtschaft zwar geschrumpft. Es gebe allerdings auch Hinweise, dass es sich dabei nicht um eine klassische, breitangelegte Rezession handele. Powell habe angesichts einer hohen Inflation daher zuletzt weitere kräftige Zinserhöhungen signalisiert.



Auch wenn die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe auf den ersten Blick positiv sei, so steige dadurch die Sorge vor weiteren Zinsschritten der FED. Wichtiger als der Zinsentscheid der EZB könnte daher für die Wall Street ein Auftritt des FED-Chefs im Rahmen einer virtuellen Veranstaltung der Denkfabrik Cato Institute haben.



(Mit Material von dpa-AFX) (08.09.2022/ac/a/m)







Nach der Erholung zur Wochenmitte stehe am Donnerstag an den US-Börsen ein eher zögerlicher Start bevor. Vorbörslich hätten die Anleger erst einmal den Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank abgewartet. Mit einer Anhebung um 0,75 Prozentpunkte hätten die Währungshüter letztlich die Voraussagen der Fachleute getroffen. Einige Börsianer würden wiederum fürchten, dass die Geldpolitik das Wirtschaftswachstum schädigen könnte. Allerdings habe eine dauerhaft hohe Inflation noch schlimmere Folgen für die Konjunktur.