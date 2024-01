S&P 500



Trotz des heutigen Rückgangs vor der Eröffnung der Sitzung befinde sich der S&P 500 weiterhin in einem starken Aufwärtstrend. In den letzten neun Sitzungen habe es nur einen Abschluss mit einem leichten Verlust gegeben. Die Zuwächse seien auf relativ gute Unternehmensergebnisse sowie auf gute Wirtschaftsdaten zurückzuführen. Die weitere Richtung werde sich jedoch wahrscheinlich erst in der zweiten Hälfte dieser Woche herausstellen. Die Anleger würden wichtige Unternehmensberichte und makroökonomische Veröffentlichungen zur Kenntnis nehmen, darunter die morgige Entscheidung der FED. Im Falle einer Aufwärtsbewegung liege eine wichtige psychologische Marke bei 5.000 Punkten. Andernfalls werde die nächste Unterstützung für eine Abwärtsbewegung bei 4.820-4.840 Punkten liegen.



Unternehmensnachrichten



Die Aktien von Super Micro Computer (ISIN: US86800U1043, WKN: A0MKJF, Ticker-Symbol: MS5, NASDAQ-Symbol: SMCI) seien im vorbörslichen Handel um mehr als 10% gestiegen, nachdem das Unternehmen einen über den Erwartungen liegenden Nettoumsatz für das zweite Quartal und eine erhöhte Umsatzprognose für das Gesamtjahr gemeldet habe. Diese Leistung sei durch die starke Nachfrage nach AI-Rack-Scale und eine Verbesserung des Angebots angetrieben worden. Die Barclays-Analysten George Wang und Tim Long hätten auf die robuste Prognose des Unternehmens für die zweite Jahreshälfte verwiesen und ihr Kursziel von 396 auf 691 USD erhöht. Die Umsatzprognose von Super Micro für das Geschäftsjahr liege nun zwischen 14,3 Mrd. und 14,7 Mrd. USD und damit höher als die vorherigen 10 Mrd. und 11 Mrd. USD.



Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) klettere um 6,8% und sei auf dem besten Weg, seine Gewinne in der dritten Sitzung in Folge auszubauen. Dieser Anstieg sei darauf zurückzuführen, dass die Ark Investment Management ETFs von Cathie Wood mehr Aktien des Elektrofahrzeugherstellers gekauft hätten, obwohl die Tesla-Aktie in diesem Jahr um 25% gefallen sei.



General Motors (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM, Ticker-Symbol: 8GM, NYSE-Symbol: GM) habe die Erwartungen der Wall Street für das vierte Quartal und das gesamte Gewinnwachstum im Jahr 2023 übertroffen, obwohl es wahrscheinlich hinter den Rekordwerten von 2022 zurückbleiben werde. Im Jahr 2023 habe GM einen bereinigten Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) von 12,4 Mrd. US-Dollar gemeldet und damit der oberen Prognose von 12,7 Mrd. US-Dollar entsprochen. Für das laufende Jahr rechne GM mit einem bereinigten EBIT zwischen 12 und 14 Mrd. USD, was immer noch unter dem Rekordwert von 14,5 Mrd. USD im Jahr 2022 liege.



Die Aktien der Danaher Corporation (ISIN: US2358511028, WKN: 866197, Ticker-Symbol: DAP, NYSE Ticker-Symbol: DHR) würden 2,3% gewinnen, obwohl das Unternehmen einen enttäuschenden Ausblick auf die Kernumsätze für das Gesamtjahr 2024 gebe. Das Life-Sciences-Unternehmen rechne mit einem Rückgang des Kernumsatzes im niedrigen einstelligen Prozentbereich im Vergleich zum Vorjahr. Die Ergebnisse von Danaher für das vierte Quartal hätten jedoch die Erwartungen mit einem bereinigten EPS von 2,09 USD gegenüber der Bloomberg-Konsensschätzung von 1,91 USD übertroffen. Der Umsatz habe 6,41 Mrd. USD erreicht und damit die geschätzten 6,02 Mrd. USD übertroffen und der Betriebsgewinn bei 1,34 Mrd. USD gelegen.



Die Aktien von Whirlpool (ISIN: US9633201069, WKN: 856331, NYSE Ticker-Symbol: WHR) seien im vorbörslichen Handel um 5,6% gefallen, nachdem der Haushaltsgerätehersteller schwächer als erwartet ausgefallene Prognosen für Umsatz und Gewinn pro Aktie bekannt gegeben habe. Die Prognosen des Unternehmens, einschließlich einer nordamerikanischen EBIT-Marge von 8,4% und eines gedämpften Ausblicks für den freien Cashflow, seien hinter den ohnehin schon niedrigen Erwartungen zurückgeblieben, was Bedenken hinsichtlich der Verschuldung und der Nachhaltigkeit der Dividende geweckt habe. (30.01.2024/ac/a/m)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Futures deuten auf eine leicht niedrigere Eröffnung der Kassensitzung in den USA hin, so die Experten von XTB.Die Anleger würden auf die Veröffentlichung wichtiger vierteljährlicher und makroökonomischer Berichte warten. Unmittelbar nach der Eröffnung des Kassageschäfts würden der JOLTS-Bericht über neu eröffnete Stellen und der Conference Board-Index veröffentlicht. Heute, nach Börsenschluss, würden unter anderem Berichte von Microsoft (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT), Alphabet (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, NASDAQ-Symbol: GOOGL) und AMD (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) bekannt gegeben.Vor der Markteröffnung falle der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) um 0,15%, bleibe aber bei 4.950 Punkten. Der NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) verliere ein wenig mehr, 0,23% auf 17660 Punkte. Der Dollar sei der ersten Tageshälfte ruhig, dennoch könne man eine leichte Stärkung des EUR/USD (ISIN: EU0009652759, WKN: 965275) beobachten, der unverändert bleibe. Die Renditen der US-Staatsanleihen würden leicht auf 4,04% zurückgehen.Tägliche Highlights- Microsoft habe vorbörslich zugelegt. Seine Ergebnisse würden voraussichtlich einen Umsatzsprung zeigen, da sich die Cloud- und PC-Nachfrage erhole. Alphabet, das ebenfalls nach Börsenschluss erwartet werde, könnte zum zweiten Mal in Folge ein zweistelliges Wachstum verzeichnen, das von KI und Werbeausgaben angetrieben werde.- Der IWF habe seine Prognose für das weltweite Wachstum in diesem Jahr von 2,9% auf 3,1% angehoben, da die Expansion in den USA und die fiskalischen Anreize in China die Erwartungen übertroffen hätten. Der Fonds erwarte eine weiche Landung, habe aber vor Risiken durch Krieg und Inflation gewarnt.