Die Aktien von Boeing (ISIN US0970231058 / WKN 850471) (BA.US) hätten den heutigen Handel rund 8% niedriger begonnen, nachdem am Freitag ein Panel in einer Boeing 737 Max 9 der Alaska Airlines mitten im Flug explodiert sei. Die US-Aufsichtsbehörde habe über 170 Flugzeugen ein Flugverbot erteilt, um den Vorfall zu untersuchen. Die Aktien von Spirit AeroSystems (ISIN US8485741099 / WKN A0LEXG) (SPR.US), einem Boeing-Zulieferer, hätten 13% niedriger eröffnet.



Maßnahmen der Analysten



- JPMorgan stufe Dell Technologies (ISIN US24703L2025 / WKN A2N6WP) (DELL.US) auf 'overweight' hoch. Kursziel auf 90,00 USD gesetzt



- JPMorgan stufe NetApp (ISIN US64110D1046 / WKN A0NHKR) (NTAP.US) auf 'underweight' herab. Kursziel werde auf 87,00 USD gesetzt.



- JPMorgan stufe Garmin (ISIN CH0114405324 / WKN A1C06B) (GMRN.US) auf 'neutral' herab. Kursziel werde auf 135,00 USD gesetzt.



- Jefferies stufe DoorDash (ISIN US25809K1051 / WKN A2QHEA) (DASH.US) auf "Buy" hoch. Kursziel auf 130,00 USD festgelegt



- GitLab (ISIN US37637K1088 / WKN A3C5G2) (GTLB.US) hochgestuft auf 'buy' bei Mizuho Securities. Kursziel auf USD 73.00 gesetzt



- ZoomInfo Technologies (ISIN US98980F1049 / WKN A2P5HE) (ZI.US) werde von RBC auf 'underperform' herabgestuft. Kursziel werde auf 14,00 USD gesetzt.



Crocs-Aktien (CROX.US) würden steigen, nachdem das Unternehmen die Umsatzprognose für das Gesamtjahr angehoben habe. Die Aktie habe den heutigen Handel mit einer Kurslücke von über 10% nach oben begonnen, aber nach Handelsbeginn einige Gewinne wieder abgegeben. Eine kurzfristige Widerstandszone, die es zu beachten gelte, befinde sich unterhalb der 102,00 USD-Marke. Quelle: xStation5 von XTB (08.01.2024/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Indices an der Wall Street begannen den heutigen Handel leicht höher, nachdem die europäischen Indices zuvor leichte Gewinne erzielt hatten, so die Experten von XTB.Der S&P 500 sei zu Beginn der Sitzung um 0,2% gestiegen, der Dow Jones habe 0,1% höher gehandelt, während der NASDAQ (ISIN US6311011026 / WKN A0AE1X) um 0,5% zugelegt habe. Der Small-Cap-Index Russell 2000 sei um 0,4% gefallen.Der Wirtschaftskalender für die heutige US-Sitzung sei leer. Den Anlegern werde lediglich eine Rede des Leiters der Atlanta FED, Raphael Bostic, um 18:30 Uhr angeboten. Der US-Wirtschaftskalender werde in der zweiten Wochenhälfte mit den VPI-Daten für Dezember am Donnerstag und den Q4-Bankenergebnissen am Freitag interessanter.Die S&P 500-Futures (US500) würden heute höher gehandelt, wobei sich die Gewinne nach dem Start der US-Cash-Sitzung beschleunigen würden. Ein Blick auf den Index im H1-Intervall zeige, dass die Bullen versuchen würden, die Widerstandszone von 4.745 Punkten zu durchbrechen, die in letzter Zeit einige Male getestet worden sei. Sollten die Käufer diesen Bereich überwinden, sei der nächste Widerstand im Bereich von 4.760 Punkten zu finden. Ein Ausbruch würde die kurzfristige technische Situation zinsbullisch machen, und angesichts der geringen Nachrichtenlage könnten die technischen Daten eine Schlüsselrolle bei den heutigen Kursbewegungen spielen.UnternehmensnachrichtenModerna (ISIN US60770K1079 / WKN A2N9D9) (MRNA.US) habe bekannt gegeben, dass der Impfstoffumsatz im Jahr 2023 6,7 Mrd. USD erreicht habe, was einen massiven Rückgang gegenüber den für 2022 gemeldeten über 18 Mrd. USD darstelle. Dennoch liege es immer noch über dem 6-Milliarden-Dollar-Ziel, das sich das Unternehmen für das vorherige Jahr gesetzt habe. Der Marktanteil des Impfstoffs von Moderna in den USA sei von 37% im Jahr 2022 auf 48% im Jahr 2023 gestiegen, aber insgesamt seien weniger Menschen daran interessiert gewesen, sich im vergangenen Jahr impfen zu lassen, was den Umsatzeinbruch verursacht habe.