Constellation Brands (ISIN US21036P1084 / WKN 871918) (STZ.US) habe die Ergebnisse für das dritte Quartal 2024 (Kalender September - Oktober 2023) vor der Eröffnung der US-Kassensitzung gemeldet. Der vergleichbare Nettoumsatz des Unternehmens sei im Jahresvergleich um 1,4% auf 2,47 Milliarden Dollar (erwartet: 2,54 Milliarden Dollar) gestiegen. Der Nettoumsatz mit Bier habe sich auf 1,97 Mrd. USD (erwartet: 2,0 Mrd. USD) belaufen, während das operative Ergebnis bei Bier 757,3 Mio. USD (erwartet: 745,1 Mio. USD) betragen habe. Der Nettoumsatz im Bereich Wein und Spirituosen habe 502,4 Mio. USD erreicht, während das Betriebsergebnis der Einheit um 5,3% auf 127,6 Mio. USD (erwartet: 138,3 Mio. USD) zurückgegangen sei. Der vergleichbare Gewinn pro Aktie habe bei 3,19 USD und damit höher als die erwarteten 3,03 USD und die vor einem Jahr gemeldeten 2,87 USD gelegen. Constellation Brands habe die Prognosen für das Gesamtjahr beibehalten und erwarte weiterhin ein vergleichbares EPS von 12,00-12,20 USD.



Costco Wholesale (ISIN US22160K1051 / WKN 888351) (COST.US) habe bekannt gegeben, dass sein Nettoumsatz im Dezember um 9,9% auf 26,15 Mrd. USD gestiegen sei, während der vergleichbare Umsatz um 8,5% höher gelegen habe. Das Unternehmen habe gesagt, dass ein zusätzlicher Einkaufstag im Dezember aufgrund des Zeitpunkts des Jahreswechsels den Umsatz um etwa drei Prozent erhöht habe.



Maßnahmen der Analysten



- Wells Fargo stufe Carnival Corp (ISIN PA1436583006 / WKN 120100) (CCL.US) auf 'overweight' hoch. Kursziel werde auf 22,00 USD gesetzt.

- Jefferies stufe Palantir Technologies (ISIN US69608A1088 / WKN A2QA4J) (PLTR.US) auf 'underperform' herab. Kursziel werde auf 13,00 USD gesetzt.

- Jefferies stufe Freshworks (ISIN US3580541049 / WKN A3C28Z) (FRSH.US) auf 'Buy' hoch. Das Kursziel sei auf 30,00 USD festgelegt worden.

- Canoo (ISIN US13803R1023 / WKN A2QJX1) (GOEV.US) werde von Wedbush mit 'outperform' bewertet. Das Kursziel sei auf 14,00 USD festgelegt worden.

- Yum! Brands (ISIN US9884981013 / WKN 909190) (YUM.US) werde von Oppenheimer auf 'outperform' hochgestuft. Kursziel werde auf 154,00 USD festgelegt.

- BNPP Exane stufe United Rentals (ISIN US9113631090 / WKN 911443) (URI.US) auf "underperform" herab. Kursziel werde auf 485,00 USD gesetzt.

- Stifel stufe Elanco Animal Health (ISIN US28414H1032 / WKN A2N6BH) (ELAN.US) auf 'Buy' hoch. Kursziel werde auf 20,00 USD festgelegt.



Die Aktien von Constellation Brands (STZ.US) würden zu Beginn des heutigen Handels über die mittelfristige Widerstandszone im Bereich von 242,50 USD ausbrechen. Die Aktie notiere auf dem höchsten Stand seit Anfang Oktober 2023. Sollten die Bullen die Kontrolle behalten und die Aktie weiter steigen, sei die nächste zu beachtende Widerstandszone im Bereich von 257,00 USD zu finden. Quelle: xStation5 von XTB (05.01.2024/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Indices an der Wall Street starteten mehr oder weniger unverändert in den heutigen Handelstag, so die Experten von XTB.Die US-Indexfutures seien gesunken, nachdem der NFP-Bericht für Dezember viel stärker als erwartet ausgefallen sei, doch sei ein Teil dieses Rückgangs noch vor Sitzungsbeginn wieder aufgeholt worden. S&P 500 , NASDAQ (ISIN US6311011026 / WKN A0AE1X) und Dow Jones seien zu Beginn der Sitzung unverändert gehandelt worden, während der Small-Cap-Index Russell 2000 fast 1% niedriger eröffnet habe.Die heute um 14:30 Uhr veröffentlichten NFP-Daten seien sehr "hawkisch" gewesen - der Beschäftigungszuwachs habe die Erwartungen übertroffen, die Arbeitslosenquote sei unverändert geblieben, und das Lohnwachstum habe sich beschleunigt. Der Geldmarkt sehe nun eine Wahrscheinlichkeit von etwa 55%, dass die FED auf der März-Sitzung die erste Zinssenkung vornehme, während es Anfang der Woche noch über 80% gewesen seien.Die Russell 2000-Futures (US2000) würden nach der Veröffentlichung der guten NFP-Daten nachgeben. Den Bullen des US2000 sei es nicht gelungen, einen Ausbruch nach oben über die obere Grenze der Handelsspanne aufrechtzuerhalten, und der Index habe zur Jahreswende mit einem Rückschlag begonnen. Der Index werde rund 6,5% unter seinem am 27. Dezember 2023 erreichten lokalen Höchststand gehandelt. US2000 habe den Rückgang nach dem NFP in der Nähe des Swinglevels von 1.945 Punkten gestoppt und einen Teil der Verluste später wieder aufgeholt. Nichtsdestotrotz sei das Abwärtsmomentum stark, da der Index den sechsten Tag in Folge tiefer notiere. Eine zu beachtende kurzfristige Unterstützungszone befinde sich im Bereich von 1.920 Punkten.