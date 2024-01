Betrachte man das SP500 /US500-Chart aus Sicht der technischen Analyse, so stelle man fest, dass die derzeitige Eröffnungskorrektur angesichts der jüngsten Kursgewinne noch unbedeutend sei. Der erste Bereich der aktuellen Abwärtsbewegung könnte die Marke von 4700 Punkten sein. Dies sei die nächstgelegene Unterstützungsmarke, und ein Test dieses Bereichs werde es ermöglichen, die am 13. Dezember 2023 entstandene Wachstumslücke zu schließen. Quelle: xStation 5



Auf dem Chart des Dollar-Index (USDIDX) sei ein recht starker Rebound zu beobachten, der die Rückgänge der Indices unterstütze. Der Dollar habe nach einem jüngsten dynamischen Rückgang auf die wichtige Unterstützungsmarke um 100 Punkte reagiert. Der erste Bereich der aktuellen Aufwärtsbewegung könnte die 102er-Marke und dann 102,800 sein. Die heutigen Kursgewinne des Dollars hätten sich jedoch nach den schwächeren PMI-Daten aus den USA abgeschwächt. Quelle: xStation 5



Im vierten Quartal sei Tesla (TSLA.US) beim weltweiten Absatz von Elektrofahrzeugen hinter die chinesische BYD Co. (ISIN CNE100000296 / WKN A0M4W9) zurückgefallen und habe 484.507 Fahrzeuge ausgeliefert, während BYD 526.409 vollelektrische Autos verkauft habe. Obwohl Tesla sein Jahresziel mit 1,8 Millionen Fahrzeugauslieferungen übertroffen habe, sei das Unternehmen hinter dem von CEO Elon Musk vor einem Jahr gesetzten Ziel von 2 Millionen Fahrzeugen zurückgeblieben, selbst nach einer Reihe von Preissenkungen, die die Nachfrage ankurbeln sollten. Die Verschiebung in der Rangliste der EV-Verkäufe unterstreiche den zunehmenden Einfluss Chinas auf dem globalen Automobilmarkt. Das Land könnte im Jahr 2023 zum weltweit größten Exporteur von Personenkraftwagen werden und damit die USA, Südkorea, Deutschland und möglicherweise Japan überholen.



Während sich Taiwan auf seine Präsidentschaftswahlen am 13. Januar vorbereite, sei die Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (ISIN KYG8020E1199 / WKN A2DH1J) (TSM.US) zu einem Brennpunkt der Debatte geworden. Die Opposition mache die Spannungen mit China dafür verantwortlich, dass TSM im Ausland investiere. Der Vizepräsidentschaftskandidat der Kuomintang-Partei (KMT) führe geopolitische Risiken als Abschreckung für ausländische Investitionen und als Grund für die TSM-Strategie "Taiwan plus eins" an.



Die Demokratische Fortschrittspartei (DPP) verteidige dagegen ihre Bilanz und verweise auf die kontinuierlichen Investitionen von TSM in Taiwan und das Interesse ausländischer Unternehmen an der Insel. Inmitten dieser politischen Spannungen expandiere TSM weltweit, mit bedeutenden Investitionen in Japan, Deutschland und den USA, einschließlich einer 40 Milliarden Dollar teuren Expansion in Arizona zur Herstellung fortschrittlicher 3-Nanometer-Chips. (02.01.2024/ac/a/m)





