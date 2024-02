Coherent erhole sich nach der Veröffentlichung der Ergebnisse für das zweite Quartal 2024 (Kalenderzeitraum Oktober - Dezember 2023). Der Quartalsumsatz sei um 17% auf 1,13 Mrd. USD (erwartete 1,12 Mrd. USD) gesunken, während sich der Verlust je Aktie von 0,58 USD auf 0,38 USD verringert habe. Das bereinigte Ergebnis je Aktie habe jedoch mit 0,36 USD im Plus gelegen und damit besser als die erwarteten 0,24 USD. Das Unternehmen erwarte für das dritte Quartal 2024 einen Umsatz von 1,12 bis 1,20 Milliarden US-Dollar (erwartet 1,17 Milliarden US-Dollar) und ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 0,32 bis 0,52 US-Dollar (erwartet 0,37 US-Dollar). Für das Gesamtjahr 2024 werde ein Umsatz von 4,55-4,70 Mrd. USD erwartet, gegenüber der vorherigen Prognose von 4,50-4,70 Mrd. USD.



Coherent habe den heutigen Handel mit einer massiven Kurslücke nach oben begonnen. Die Aktie sei bei der Eröffnung über die Widerstandszone von 56,50 USD gesprungen und habe den höchsten Stand seit Mitte 2023 erreicht. Die nächste potenzielle Widerstandszone befinde sich im Bereich von 66,00 USD. (Quelle: xStation5)



Symbotic sei zu Beginn der heutigen Wall Street Cash-Session als Reaktion auf die Ergebnisse des ersten Quartals 2024 (Kalender Oktober - Dezember 2023) eingebrochen. Das Unternehmen habe einen Umsatz von USD368,5 Millionen (exp. USD369,2 Millionen) und ein bereinigtes EBITDA von USD14,1 Millionen (erwartet: USD13,9 Millionen) gemeldet. Der Verlust pro Aktie habe bei 0,02 USD gelegen und sei etwas höher als erwartet gewesen. Der Barmittelbestand des Unternehmens sei im Quartalsvergleich um 88% auf 486 Mio. USD (erwartet: 369 Mio. USD) gestiegen. Während die Ergebnisse des ersten Quartals mehr oder weniger den Erwartungen entsprochen hätten, habe Symbotic mit der Prognose für das zweite Quartal enttäuscht. Das Unternehmen erwarte für das 2. Quartal einen Umsatz von 400-420 Mio. USD (erwartet: 405 Mio. USD) und ein bereinigtes EBITDA von 12-15 Mio. USD (erwartet: 25,2 Mio. USD).



Maßnahmen der Analysten



- Daiwa stufe Tesla auf "neutral" herab. Kursziel werde auf USD 195,00 gesetzt.



- Bristol-Myers Squibb von Redburn Atlantic auf "neutral" herabgestuft. Kursziel werde auf USD 54,00 gesetzt.



Symbotic sei zu Beginn des heutigen Tages an der Wall Street eingebrochen. Die Aktie habe in der Nähe des gleitenden 200-Session-Durchschnitts eröffnet und teste die jüngsten lokalen Tiefststände im Bereich von 40,00 USD. Ein Durchbruch unter diesen Bereich würde den Weg für einen Test der Unterstützungszone bei 37,00 USD ebnen. (Quelle: xStation5 von XTB)







Der Wirtschaftskalender für heute sei leer, und die Trader würden sich weiterhin auf die anstehenden Gewinnmeldungen konzentrieren. Coherent ( ISIN US19247G1076 WKN A3DQXS ) und Symbotic seien Beispiele für Aktien, die heute nach der Bekanntgabe der Ergebnisse starke Kursschwankungen verzeichnet hätten.Im Gegensatz zu anderen wichtigen Wall Street-Indices handle der Small-Cap-Index Russell 2000 weiterhin deutlich unter seinen Allzeithochs. Ein Blick auf den Chart der Index-Futures (US2000) im D1-Intervall zeige, dass es den Bullen in letzter Zeit nicht gelungen sei, die Widerstandszone von 2.025 Punkten zu überwinden, die die obere Grenze der aktuellen Handelsspanne markiere. Der Index habe sich zurückgezogen und teste nun den Swing-Bereich bei 1.945 Punkten. Zu beachten sei, dass der Kurs unter den gleitenden 50-Sitzungs-Durchschnitt gebrochen sei, der häufig als Unterstützungs- oder Widerstandsniveau für den Index gedient habe, und dies deute darauf hin, dass ein tieferer Pullback bevorstehen könnte. Eine kurzfristig zu beachtende Unterstützungsmarke befinde sich bei 1.920 Punkten.Unternehmensnachrichten WKN 858560 ) werde nach der Veröffentlichung des Q4 2023 Ergebnisberichts höher gehandelt. Das Unternehmen habe einen Umsatzanstieg um 28% auf 9,35 Mrd. USD (erwartet: 8,96 Mrd. USD) gemeldet, der auf die Verkäufe der Medikamente Mounjaro, Trulicity und Verzenio zurückzuführen sei. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung seien ebenfalls um 28% auf 2,56 Mrd. USD (erwartet: 2,39 Mrd. USD) gestiegen. Die Markt-, Vertriebs- und Verwaltungskosten seien im Vergleich zum Vorjahr um 17% auf 1,92 Mrd. USD (erwartet: 1,86 Mrd. USD) gestiegen. Das bereinigte Ergebnis je Aktie habe bei 2,49 USD (erwartet: 2,18 USD) gelegen. Das Unternehmen erwarte für das Gesamtjahr einen Umsatz von 40,4-41,6 Mrd. USD (erwartet: 39,5 Mrd. USD) und ein bereinigtes EPS von 12,20-12,70 USD (erwartet: 12,56 USD).