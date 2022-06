Der NASDAQ 100 liege zunächst rund 2,3 Prozent im Plus. Der S&P 500 2,1 Prozent. Der Dow Jones 1,5 Prozent.



Auffällig: China-Aktien würden im NASDAQ 100 zunächst zu den besten und schlechtesten Performern gehören. Pinduoduo (ISIN: US7223041028, WKN: A2JRK6) liege noch vor Tesla mit mehr als sieben Prozent an der Spitze. JD.com (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST) und NetEase (ISIN: US64110W1027, WKN: 501822) würden mit jeweils mehreren Prozent Verlust die Schlusslichter bilden.



Im Dow Jones würden Chevron (ISIN: US1667641005, WKN: 852552) und Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985) ganz vorn liegen. 3M (ISIN: US88579Y1010, WKN: 851745) und Walt Disney (ISIN: US2546871060, WKN: 855686) würden zunächst zu den Verlierern gehören.



Im S&P 500 liege Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T) vor Diamondback Energy (ISIN: US25278X1090, WKN: A1J6Y4) an der Spitze. Die Parfümeriekette Bath & Body Works (ISIN: US0708301041, WKN: A3CWHH) und Allegion (ISIN: IE00BFRT3W74, WKN: A1W869), ein Unternehmen für Sicherheitstechnik, würden hinten liegen. (21.06.2022/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Auftakt war besser als erwartet, aber es bleibt sehr volatil, so Lars Friedrich vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Gestern noch habe alles danach ausgesehen, als würden die großen US-Indices Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420), S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) und NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) den heutigen Handel mehr als 1 Prozent im Plus beginnen. Kurz vor Handelsbeginn seien die erwarteten Kursgewinne geschmolzen. Doch in der ersten halben Stunde würden tatsächlich die Bullen dominieren.