In Europa habe es sich gestern etwas bescheidener abgespielt, auch aufgrund der niedrigeren Gewichtung der Technologietitel im Vergleich zu den USA. Der österreichische Aktienmarkt habe gestern sogar ein klares Minus einstecken müssen, was an den Rückgängen der Schwergewichte OMV (ISIN: AT0000743059, WKN: 874341, Ticker-Symbol: OMV, Wiener Börse-Symbol: OMV) und VERBUND (ISIN: AT0000746409, WKN: 877738, Ticker-Symbol: OEWA, Wien: VER, Nasdaq OTC-Symbol: OEZVF) gelegen habe. Auch die deutsche Industrieproduktion sei stärker als erwartet um -1,4% im Vergleich zum Vormonat gesunken, erwartet worden sei nur ein leichtes Minus von -0,1%. Die Schwäche der europäischen Wirtschaft und die Absenz eines boomenden Technologiesektors habe somit auch gestern dazu geführt, dass die Börsen hierzulande jenen über dem Atlantik nachhinken würden.



Am stärksten im Minus geschlossen hätten gestern die Energietitel, die aufgrund schwacher Exportzahlen aus China in Mitleidenschaft gezogen worden seien. Die Exportzahlen, die niedriger als erwartet ausgefallen seien, hätten gestern den Ölpreis nach unten geschickt. China sei hier am Weltmarkt der größte Importeur des schwarzen Goldes und die Aussicht auf niedrigere Nachfrage aus dem Reich der Mitte habe somit für höhere Kursverluste im Energiesektor gesorgt. Der Ölpreis sei heute Morgen weiter gefallen, ein Fass der Sorte Brent notiere aktuell bei rund USD 81.



Heute erwarte man aus dem Datenkalender keine sehr bewegenden Veröffentlichungen und auch die Börsen würden sich im Moment ruhig verhalten. Die asiatischen Märkte würden sich leicht im Minus befinden.



Gold handele aktuell bei rund USD 1.970 pro Feinunze und Bitcoin könne seinen hohen Kurs halten und notiere rund um USD 35.000. (08.11.2023/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Die US-amerikanischen Leitindices konnten gestern wieder an ihrer Rally der letzten Woche anknüpfen und stiegen weiter an, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die jüngsten Anzeichen einer schwächeren US-Wirtschaft hätten dem Markt signalisiert, dass die FED ihre Zinserhöhungen zurückfahren könnte, wenn auch eine Veränderung des Leitzinses aktuell unwahrscheinlich sei. Auch die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihe seien gestern weiter bis auf 4,57% gefallen, deutlich unter dem hohen Niveau der letzten Wochen. Das habe die Kurse gestern weiter nach oben getrieben. Angeführt worden sei die Aufwärtsbewegung von den Technologietiteln die überproportional von den sinkenden Anleiherenditen profitieren würden. Mittlerweile sei hier am Markt schon wieder einiges an Zinsoptimismus eingekehrt. Insofern könnte es sowohl am Renten- als auch am Aktienmarkt kurzfristig noch volatil bleiben. Die FED habe in letzter Zeit nämlich auch betont, dass die Tür für weitere Erhöhungen immer noch offen sei, selbst wenn eine Zeit lang eine Pause eingelegt werde.