Hannover (www.aktiencheck.de) - Dass die Inflationsrate in der Eurozone einen neuen Rekordstand erreichte, schockte die Anleger am deutschen Aktienmarkt kaum noch (DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) +0,23%, MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) +0,05%, TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) +0,31%), berichten die Analysten der NORD/LB.Die US-Börsen hätten vor dem langen Wochenende Gewinne verzeichnet und dabei von abgeschwächten Konjunkturdaten profitiert (Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) +1,05%, S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) +1,06%, NASDAQ Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) +0,90%.Wienerberger (ISIN AT0000831706/ WKN 852894) habe auch im zweiten Quartal eine hohe Nachfrage und einen starken Auftragseingang in allen Regionen und Geschäftsbereichen verzeichnet. Der österreichische Ziegelhersteller habe im 1. Halbjahr einer ersten Schätzung zufolge das operative EBITDA um 74% auf 530 Mio. EUR gesteigert. In der zweiten Jahreshälfte solle sich die Nachfrage normalisieren, habe es geheißen. Für das Gesamtjahr habe Wienerberger die operative EBITDA-Prognose auf 900 (bisher: 750 bis 770) Mio. EUR erhöht. (04.07.2022/ac/a/m)