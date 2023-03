Vor dem US-Handelsstart habe die EZB ihren Leitzins wie erwartet um 0,50% angehoben. Europas Währungshüter würden erwarten, dass die Inflation wahrscheinlich "zu lange zu hoch" bleiben werde. Damit könnte die EZB bereits einen Vorgeschmack auf den für kommende Woche anstehenden Zinsentscheid der US-Notenbank geliefert haben.



Die FED dürfte bei ihrer Entscheidung neben dem Vorgehen der EZB aber auch die frischen Konjunkturdaten aus dem eigenen Land berücksichtigen. So sei die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe um 20.000 auf 192.000 Stück gefallen, während der Markt zuvor mit 205.000 Anträgen gerechnet habe.



Unterdessen sei es zum Handelsstart an der Wall Street deutlich bergab gegangen: Der Dow Jones habe in den ersten Handelsminuten 0,65% auf 31.668 Punkte eingebüßt, der S&P 500 habe rund 0,5% auf 3.878 Zähler verloren und der NASDAQ 100 habe um 0,4% auf 12.204 Punkte nachgegeben.



Bei den Einzelwerten habe die Aktie der First Republic Bank ihren Crash-Kurs fortgesetzt und nähere sich mit einem Minus von rund 30% dem jüngsten Verlaufstief bei 17,53 Dollar. Auch die Papiere der Credit Suisse (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Exchange-Symbol: CSGN, NASDAQ OTC-Symbol: CSGKF) kämen nicht zur Ruhe: Nach anfänglichen Kursgewinnen habe die Aktie zuletzt in die Verlustzone abgedreht. Aufwärts sei es hingegen bei BAIDU gegangen: Trotz einer verpatzten Präsentation sei es für die Papiere an der NASDAQ nach einem schwachen Auftakt zuletzt um rund 1% nach oben gegangen. (16.03.2023/ac/a/m)







