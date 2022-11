In den USA hätten die Börsen ebenfalls dort angeknüpft, wo sie am Mittwoch aufgehört hätten. Nachdem bereits die starken US-Einzelhandelsdaten die Hoffnung auf ein moderateres Tempo bei den künftigen Zinsschritten gedämpft hätten, sei gestern der Notenbanker James Bullard erneute die Zinsthematik in den Vordergrund gerückt. Während der Markt bis gestern mit einer Spitze bei 5% ausgegangen sei, seien laut Bullard Zinssätze von 5 bis 7% notwendig, um die Inflation letztendlich in den Griff zu bekommen. So hätten die drei wichtigsten Börsenbarometer allesamt unter ihren Vortageswerten geschlossen.



In Asien würden sich die Börsen heute Morgen allesamt um die Nulllinie bewegen. Sowohl Japans TOPIX als auch Hongkong und Festland-China würden aktuell ganz knapp in der Gewinnzone notieren. Die vorbörslichen Indikationen würden in Europa einen freundlichen Handelsstart erwarten lassen.



An den Rohstoffmärkten seien die Preise gestern ebenfalls mehrheitlich zurückgegangen. Sowohl bei Öl als auch Gold seien die Kurse gestern gen Süden gegangen, hätten sich jedoch über Nacht wieder etwas erholt. So koste ein Fass der Nordseesorte Brent aktuell etwas über USD 90 und eine Feinunze werde aktuell für knapp USD 1.765 gehandelt. Bei den Kryptowährungen sitze der FTX-Schock noch tief. In den letzten 24 Stunden habe der Bitcoin jedoch um gut 1% zulegen können. (18.11.2022/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Nachdem die Märkte in Europa am Mittwoch mehrheitlich Abschläge verbucht hatten, war eine klare Richtung am gestrigen Handelstag lange nicht zu erkennen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Auf einen mehrheitlich freundlichen Handelsstart seien Gewinnmitnahmen gefolgt, welche die namhaften Indices größtenteils wieder in die Verlustzone gedrückt hätten, wo sie dann letztendlich auch aus dem Handel gegangen seien. Einzig allein der deutsche Leitindex habe sich mit einem Plus von 0,2% über die Ziellinie retten können, wobei das DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)-Schwergewicht Siemens (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) mit rund +7% eine unterstützende Rolle eingenommen habe.