Der VW-Konzern (ISIN DE0007664039/ WKN 766403) gehe in China mit einer eigenen Elektroauto-Plattform in die Offensive. Ab 2026 sollten im Reich der Mitte neue Fahrzeuge in der Preisklasse 140.000 bis 170.000 Yuan (rd. EUR 18.000 bis EUR 22.000) auf den Markt kommen. Die neue Plattform sei eine Weiterentwicklung des E-Antriebs-Baukastens MEB, welcher derzeit bei den VW-Elektromodellen Anwendung finde. Bis 2026 hätten die Wolfsburger insgesamt zehn neue Elektroautos für den chinesischen Markt angekündigt. VW habe in China viel Boden gut zu machen. Der ID.3 liege in der chinesischen Rangliste der absatzstärksten Elektroautos abgeschlagen auf Platz 22.



NVIDIA (ISIN US67066G1040/ WKN 918422): Reuters zufolge werde sich die Einführung eines Chips für künstliche Intelligenz in China bis in Q1/2024 verzögern.



Das Signa-Teilunternehmen Signa Real Estate Management Germany habe am Freitag einen Insolvenzantrag gestellt. Vor einigen Wochen hätten die Signa Sports United (ISIN NL0015000LX8/ WKN A3C9CN), samt einiger ihrer Töchter, bereits Insolvenz angemeldet. Die Lage spitze sich zu.



Der EUR habe am Freitag seine Gewinne gegenüber dem USD ausgeweitet. Am Ölmarkt dominiere weiterhin die zukünftige OPEC+ Förderung das Geschehen. (27.11.2023/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Die amerikanischen Börsen schlossen zum Wochenschluss, an einem verkürzten Handelstag nach der Thanksgiving-Feiertagspause, unspektakulär, so die Analysten der Nord LB.Einzelhandelsunternehmen seien am "Black Friday" nicht wirklich gefragt gewesen, obwohl die Kaufkraft der Verbraucher in den letzten Wochen aufgrund fallender Inflation und dem Ölpreisrückgang sukzessive zunehme. Die Rendite für 10YUS-Staatsanleihen sei in diesem Monat bereits um mehr als 50 Basispunkte gefallen. Am Freitag sei es 6BP nach oben (4,47%) gegangen. Das Jahresende sei in Sicht. Die Party nähere sich dem Ende.