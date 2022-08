Und diese Woche? Eine abermals satte Anzahl an Unternehmensquartalszahlen, die wahrscheinlich weiterhin in Summe über den Erwartungen liegen dürften, und insgesamt trübe konjunkturelle Aussichten dürften nicht nur aber besonders an den europäischen Aktienmärkten auch in der neuen Woche die bestimmenden Themen bleiben. Sowohl der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe am heutigen Montag als auch jener für den Dienstleistungssektor am Mittwoch dürften das Bild in den USA weiter eintrüben; die Bank of England stehe am Donnerstag vor ihrer ersten "großen" Zinsanhebung seit 27 Jahren und der Arbeitsmarktbericht in den USA runde das Wirtschaftsdaten-Programm am Freitag als das große US Daten-Highlight ab. Hinzu komme natürlich die anhaltende Debatte um die Gasversorgung Europas.



Der Ölpreis habe über das Wochenende wieder recht kräftig anziehen können und notiere aktuell in Bezug auf die Nordseesorte Brent bei knapp USD 110 je Fass. Der Goldpreis könne sich seit einigen Tagen ein wenig festigen und pendelt nun um die Marke von USD 1.760 je Feinunze. Am Kryptomarkt hätten die Notierungen von dessen bedeutendstem Vertreter Bitcoin zuletzt wieder etwas nachgelassen und würden sich nun in der Größenordnung von USD 23.000 befinden.



Heute Morgen würden die asiatischen Börsen uneinheitlich notieren. Die Indices in Hongkong lägen leicht im Minus, in Tokio hingegen recht klar im Plus. (01.08.2022/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Nachdem bereits die europäischen Börsen stark in den Freitag gestartet waren, haben überraschend solide Quartalsberichte und Ausblicke der beiden Index-Schwergewichte Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) und Amazon.com (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) vom Donnerstagabend auch an den US-Börsen vor dem Wochenende für Erleichterung gesorgt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Der Dow Jones Industrials (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) sei um 0,97% auf gut 32.845 Punkte angestiegen, was dem höchsten Stand seit Anfang Juni entspreche. Auf Wochensicht habe es der Dow Jones auf einen Gewinn von 3% gebracht. Den historisch eher schwachen Börsenmonat Juli habe er mit einem Aufschlag von 6,7% beendet. Das sei für ihn der stärkste Juli seit zwölf Jahren. Unterstützung hätten die Aktienkurse zuletzt von der Erwartung erhalten, dass sich die Inflationsdynamik etwas reduzieren sollte und folglich die US-Notenbank FED bei ihren Zinserhöhungen künftig möglicherweise doch etwas behutsamer vorgehen würde. Der technologielastige NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) habe am Freitag mit 1,81% noch stärker zugelegt. Hier sei der Juli mit plus 13% der beste Börsenmonat seit April 2020 (!) gewesen. Der marktbreite S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) habe am Freitag 1,42% hinzugewonnen. Positive Nachrichten habe es zudem von der Konjunktur gegeben: Die Stimmung der US-Verbraucher habe sich im Juli etwas stärker aufgehellt als erwartet.