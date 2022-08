Die Börse habe mit Käufen auf die Meldung reagiert - am Montag sei Geo um elf Prozent auf 7,60 Dollar geklettert. Damit sei der Wert auf den höchsten Stand seit Januar geklettert.



Schon seit Längerem sei bekannt, dass die Short-Legende Burry äußerst pessimistisch für Konjunktur und Börse sei. Der 51-Jährige habe in den vergangenen Monaten mehrere Tweets mit düsterem Inhalt abgesetzt, die er später - warum auch immer - wieder gelöscht habe.



Im Mai habe er das Marktgeschehen so kommentiert: "Es ist, als würde man einen Flugzeugabsturz beobachten. Es tut weh, es macht keinen Spaß, und ich lächle nicht."



Mit dem Verkauf aller Aktien bis auf Geo Group sei klar, wie Burry den von ihm erwarteten Crash überstehen möchte.



Bis jetzt gehe Burrys Strategie nicht auf, denn die Märkte würden sich nach den herben Verlusten im ersten Halbjahr auf Erholungskurs befinden. Der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) habe seit Juli zwölf Prozent gewonnen, der NASDAQ 100 (ISIN US6311011026/ WKN A0AE1X) komme auf ein Plus von 18 Prozent.



Angesichts der zahlreichen Risiken sei ein Dip an den Aktienmärkten nicht unwahrscheinlich. Einen Grund, schwarz wie Burry zu sehen, gebe es nach Einschätzung des "Aktionär" aber nicht. Aktuell seien viele Aktien historisch günstig zu haben. Trotz Inflation laufe die Konjunktur etwa in den USA robust. Zudem hätten die Unternehmen nicht - wie in früheren Krisen - große strukturelle Probleme. Ganz im Gegenteil: So gut aufgestellt wie derzeit seien die Firmen wohl noch nie gewesen. Ergo: Auch jetzt gibt es Kaufchancen an der Börse, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (16.08.2022/ac/a/m)





