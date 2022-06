"Der Bärenmarkt ist erst dann vorbei, wenn eine Rezession eintritt oder die Gefahr einer Rezession gebannt ist", so die Experten, nachdem der Index in der vergangenen Woche mehr als 20% unter seinem Rekordstand vom Januar (4.796 Punkte) geschlossen habe und damit in einen Bärenmarkt eingetaucht sei.



Ähnlich würden sich die Strategen bei Goldman Sachs positionieren. Ihrer Meinung nach würden die Aktien nur eine leichte Rezession einpreisen und seien damit anfällig für eine weitere Verschlechterung der Erwartungen. Auch die Strategen der Privatbank Berenberg hätten am Dienstag erklärt, es sei noch zu früh, um einen Tiefpunkt für Aktien auszurufen, da die Gewinnrückgänge in Erwartung einer Rezession gerade erst begonnen hätten.



Wilson sei einer der prominentesten Bären an der Wall Street und habe den jüngsten Marktausverkauf richtig vorausgesagt. Seiner Meinung nach könnte der S&P 500 im Fall einer ausgewachsenen Rezession seinen Tiefpunkt in der Nähe von 2.900 Punkten erreichen. Aktuell notiere der US-Leitindex bei 3.764 Punkten.



Die Stimmung sei schlecht und die Charts in einem katastrophalen Zustand. Aktuell seien kaum Gründe auszumachen, die für eine Trendwende sprechen würden. In der Vergangenheit sei es allerdings oft so, dass, wenn die Stimmung am Nullpunkt sei, die Märkte drehen würden. (22.06.2022/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nach einem erfreulich guten ersten Handelstag in der US-Börsenwoche drohe der Mittwoch wieder ins Wasser zu fallen, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Die Futures würden auf jeden Fall ein dickes Minus an der Wall Street andeuten. Laut führenden US-Banken hätten die Anleger das Schlimmste noch nicht überstanden. Es würden weitere Rücksetzer drohen.