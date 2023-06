Nach den US-Inflationsdaten am Dienstag stehe tags darauf der Zinsentscheid der US-Notenbank FED auf der Agenda. Am Donnerstag informiere die Europäische Zentralbank (EZB) über ihre künftige Geldpolitik. Von der FED werde erwartet, dass sie nach zehn Zinserhöhungen um insgesamt fünf Prozentpunkte eine Pause einlegen werde. Ein solches Signal habe unlängst auch der designierte FED-Vizechef Philip Jefferson gesendet. Für Juli werde dann wieder mit einer Zinserhöhung gerechnet. Für die EZB würden Experten diese bereits in dieser Woche erwarten.



Der chinesische Elektroautohersteller XPeng habe zahlreiche Vorbestellungen für sein neues Modell G6 gemeldet. Das komme an der Börse gut an, zur Stunde gewinne der Wert rund 12%. Auch für das Papier des Wettbewerbers Nio gehe es deutlich nach oben. Hier würden Preissenkungen für positive Impulse sorgen.



Auch die Biogen-Aktie (ISIN: US09062X1037, WKN: 789617, Ticker-Symbol: IDP, NASDAQ-Symbol: BIIB) könne Zugewinne verbuchen. Der Biotech-Veteran habe für ein Alzheimer-Mittel die Zulassungsempfehlung des Beratergremiums der zuständigen US-Behörde FDA erhalten.

Zu den größten Tagesverlierern gehöre NSDAQ Inc. Das Unternehmen wolle den Software-Anbieter Adenza für 10,5 Mrd. USD übernehmen. Adenza biete unter seinen Marken Calypso und AxiomSL Programme für Unternehmen am Finanzmarkt an, mit denen diese Risiken managen und die Einhaltung rechtlicher Vorschriften gewährleisten könnten. NASDAQ-Aktien würden rund 10% an Wert verlieren.



An den US-Börsen bahne sich ein relativ ruhiger Start in die neue Handelswoche an. Der Fokus dürfte v.a. weiter auf den Notenbanken liegen.



(12.06.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - An den US-Börsen sei es am Montag weiter bergauf gegangen, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Zu Beginn einer von wichtigen Notenbanken-Entscheidungen dominierten Woche habe sich die Kaufbereitschaft jedoch in Grenzen gehalten. Unter den Einzelwerten würden die Elektroautobauer XPeng (ISIN: US98422D1054, WKN: A2QBX7, NYSE-Symbol: XPEV) und Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) positiv herausragen. Unter Druck gerate indes die NASDAQ-Aktie (ISIN: US6311031081, WKN: 813516, Ticker-Symbol: NAQ, NASDAQ-Symbol: NDAQ).Der Leitindex Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) sei in der ersten Handelsstunde um 0,3% auf 33.980,00 Punkte gestiegen. Für den marktbreiten S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) sei es um 0,32% auf 4.312,44 Punkte hochgegangen und der technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) habe 0,5% auf 14.601,45 Punkte gewonnen.