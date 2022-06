Auf Twitter habe Burry auf einen CNN-Bericht über die Situation im Einzelhandel verwiesen. Die Produktbestände seien immens, weswegen die Branche ein Novum erwäge: Kunden, die Produkte würden umtauschen wollen, könnten diese trotz Geldrückgabe einfach behalten.



Burry schreibe auf Twitter: "Diese Angebotsschwemme im Einzelhandel ist der Peitscheneffekt. Googeln Sie ihn. Es lohnt sich, ihn für Ihre Investmententscheidungen zu verstehen. Deflationäre Impulse hieraus -> Disinflation bei den Verbraucherpreisen im späteren Jahresverlauf -> FED vollzieht Kehrtwende bei Zinsen und quantitativer Straffung -> Zyklen."



Eine Disinflation wäre das Beste, was der Börse passieren könnte. Behält Burry mit dem Peitscheneffekt recht, steht uns eine kräftige Kurserholung bevor, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (28.06.2022/ac/a/m)







