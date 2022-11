Der NASDAQ 100 (ISIN US6311011026/ WKN A0AE1X) schneide mit einem Plus von 0,56% am besten ab. Gestern habe der Index fast um 1,6% nachgegeben, da es auch hawkische Kommentare von FED-Mitgliedern gegeben habe. James Bullard habe davor gewarnt, dass die Anleger die Chancen für höhere Zinsen unterschätzen könnten.



Der EUR/USD (ISIN EU0009652759/ WKN 965275) steige am Dienstag um 0,32% und versuche im Vier-Stundenchart über den EMA21 zu klettern. Gestern habe das Paar den gleitenden Durchschnitt unterschritten, nachdem es im Intraday-Handel zu einer scharfen Umkehr gekommen sei. Der EUR/USD habe mittags kurz vor der 1,05er Marke gedreht. Der Fehlausbruch am darunter liegenden Hoch bei 1,0481, das vor zwei Wochen erreicht worden sei, habe einen stärkeren Rückgang ausgelöst. Im Wochenchart sei der Aufwärtstrend, der vor drei Wochen eingeleitet worden sei, noch intakt, sodass ein neuer Ausbruchsversuch folgen könnte. Eine Rückkehr über den EMA könnte darauf hindeuten, dass die Käufer zurück seien.



Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) steige am Dienstag um 0,42% - der Anstieg könne als korrektive Bewegung eingeordnet werden. Gestern habe der deutsche Leitindex die kurzfristigen Unterstützungen bei 14.453 und 14.374 Punkten durchbrochen. Der EMA21 im Vier-Stundenchart sei bei diesem Rückgang ebenfalls unterschritten worden. Der gleitende Durchschnitt sei seit heute Nacht mehrfach getestet worden. Die Ausbrüche seien jedoch nicht nachhaltig gewesen, sodass die Bären kurzfristig ihren Vorteil behalten würden. Händler sollten sich daher auf tiefere Tiefs einstellen. Um einen neuen Aufwärtstrend einzuleiten, müsse der Widerstand bei 14.527 Punkten durchbrochen werden - hier habe der jüngste Abwärtsimpuls begonnen. (29.11.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die US-Indices versuchen, den Wochenverlust auszugleichen, so die Experten von XTB.Die weltweiten Aktienmärkte würden sich am Dienstag erholen, da die landesweiten Unruhen in China über die Covid-Beschränkungen nachgelassen hätten. Anleger würden hoffen, dass die Proteste dazu führen würden, dass sich Peking schneller von der strikten Zero-Covid-Politik abwende. Der CHNComp habe heute um 4,70% zugelegt, während die US-Indices im vorbörslichen Handel versuchen würden, sich von den gestern erlittenen Verlusten zu erholen.