Gestern seien die Kursgewinne der Tech-Werte von einem hoffnungsvollen Ausblick des taiwanesischen Chipherstellers TSMC (ISIN: US8740391003, WKN: 909800, Ticker-Symbol: TSFA, NYSE-Symbol: TSM) und einer Aufstufung von Apple durch die Bank of America angetrieben worden - in beiden Fällen dürfte der KI-Boom als Wachstumstreiber fungieren. Auch andere Halbleiterunternehmen würden von dem guten Ausblick profitieren, die NVIDIA-Aktie sei im Zuge dessen auf ein neues Allzeithoch gestiegen. Alles und jeder warte nun darauf, dass der S&P 500 ebenfalls ein neues Rekordhoch erreiche, nachdem der Dow Jones und NASDAQ 100 bereits im Dezember auf neue Rekorde angestiegen seien.



Wichtige Makrodaten in der nächsten Woche



Neben der Berichtssaison, die in der nächsten Woche weiter an Fahrt aufnehme, könnten ebenfalls wichtige Konjunkturdaten für die nötigen Impulse an den US-Börsen sorgen. In der kommenden Woche würden mit Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) und Netflix (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) die ersten großen Tech-Werte ihre Berichte vorlegen. Vor allem die Tesla-Zahlen würden eine erste Bewährungsprobe für die jüngste Rally im NASDAQ 100 darstellen, bevor dann die Tech-Schwergewichte Apple, Microsoft, Amazon.com (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN), Meta Platforms (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) und Alphabet (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, NASDAQ-Symbol: GOOGL) eine Woche später Zahlen vorlegen würden.



Auch das Thema Zinserwartungen in den USA rücke wieder in den Fokus. Wichtige Makrodaten, wie die Einkaufsmanagerindices für den Januar am Mittwoch und die BIP-Zahlen für das vierte Quartal am Donnerstag stünden im Blickpunkt. Am Freitag würden schließlich noch die privaten Konsumausgaben (PCE-Preisindex) folgen, die neue Hinweise zur Entwicklung der Inflation liefern würden. (19.01.2024/ac/a/m)

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die US-Börsen haben die Schwäche vom Jahresauftakt größtenteils egalisiert, was vor allem an den starken Technologiewerten liegt, so die Experten von XTB.Angetrieben von Halbleiteraktien und Big Tech habe der NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) am Donnerstag die Marke von 17.000 Punkten zurückerobert. Neue Rekordstände, bereits im heutigen Handel, würden damit immer wahrscheinlich. Auch der marktbreite S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) pirsche sich wieder an seine Höchststände von Ende Dezember heran. Von den drei großen US-Indices hinke einzig der Standardwerte-Index Dow Jones etwas hinterher.Die anhaltende Stärke der großen Tech-Werte, auch während der Korrektur nach dem Jahreswechsel, habe die breiten Verluste bei einer Vielzahl von Sektoren kaschiert, die im Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) deutlicher zum Tragen gekommen seien. Durch die hohen Gewichtungen von NVIDIA (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA), Microsoft (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) und Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) in den Tech-Indices NASDAQ und S&P 500 seien die Kurse schneller wieder an ihre Höchststände herangerückt. Im Dow Jones sei die Gegenbewegung nach den Rückgängen der letzten zwei Wochen indessen wesentlich geringer ausgefallen. Zuletzt hätten gedämpfte Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen der US-Notenbank FED auf die Aktienkurse gedrückt.